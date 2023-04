El precio de la atención médica tras una amputación de pie por problemas relacionados con la diabetes

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que afecta a miles de personas de distintas regiones y la primera causa en el mundo de amputación de extremidades.

En particular, las personas que padecen dicha afección tienen un veinticinco por ciento más de probabilidades de hacer una úlcera en una extremidad inferior, en comparación con otras.

A raíz de eso, una de las consultas más recurrentes de los diabéticos es el coste de la atención médica tras una amputación. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el coste asociado a dicha intervención oscila entre los 400 y 600 mil pesos mexicanos.

Uno de los profesionales especializados en el tratamiento de dichos pacientes es el Dr. Alan Hernández, médico militar y especialista en cirugía general.

Clínica de heridas especializada en diabéticos Una de las cuestiones que tiene en claro el doctor Alan Hernández es que el tratamiento de heridas representa un gran desafío tanto para pacientes como profesionales de la salud, principalmente porque ambos buscan la calidad de vida por sobre todas las cosas.

No obstante, resulta necesario tener en cuenta la situación física y económica para afrontar dichas terapias, debido a que son dos cuestiones que afectan directamente a las personas.

Por esa razón, el Dr. Alan Hernández busca garantizar la máxima calidad en sus prestaciones, siendo experto en úlceras por decúbito, pie diabético infectado, heridas traumáticas, heridas infectadas, fascitis necrotizante y amputaciones.

Con relación a estas últimas, desde la ciencia se consideran como las últimas opciones para tratar infecciones en extremidades, debido a que si no se realizan pueden comprometer la función total del miembro afectado, hasta incluso corre riesgo la vida de los pacientes.

Profesionalidad y garantía de resultados Una de las cuestiones innegables del Dr. Alan Hernández es su amplia capacidad y constante actualización en el ámbito de la medicina, con la intención de brindar algunos de los mejores tratamientos a sus pacientes.

Con una formación en la Escuela Médico Militar, su esencia está puesta en valores como la disciplina, honor, lealtad, honradez y amor a la patria. Eso lo convierte en un profesional mucho más amplio que otros.

A partir de ellos, el doctor busca desarrollar su actividad con la mayor entereza posible, con la intención que sus pacientes, en especial los que sufren de diabetes, puedan alcanzar una mejor calidad de vida.

Cabe destacar que además de la clínica de heridas, el Dr. Alan Hernández ofrece los servicios de cirugías abierta, laparoscópica y urgentes; al tiempo que también brinda consultas de especialidad, con el afán de efectuar valoraciones integrales para diversos problemas, como los gastrointestinales.

Capacidad, buen criterio y actualización constante son algunas de las cuestiones que lo definen como un médico responsable y de confianza para distintos tipos de tratamientos.