‘Siempre te amaré’, una historia de amor con la que su autora trata de ayudar a sus lectores a entender y asumir la pérdida

CÍRCULO ROJO.- Como bien dice María del Carmen Marín Recio, “la vida es un viaje maravilloso que nos enseña a seguir luchando, mirando siempre hacia el futuro a pesar del dolor”, precisamente de esta premisa parte la primera obra de esta autora cordobesa, Siempre te amaré, en la que narra la belleza del amor verdadero y la dureza de una perdida. “Lo que más destacaría de mi libro, aparte de mostrar el gran amor incondicional, es la lucha por la supervivencia en el día a día a, pesar del dolor de la muerte de un ser querido; y la recompensa a esta lucha en saber encontrar los momentos felices en las pequeñas grandes cosas que nos ofrece la vida”, explica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrarse con el amor, pasajes espirituales, la lucha por encontrar la felicidad, el aprecio a las pequeñas grandes cosas de la vida, y estremecedoras historias humanas.

Sinopsis Lucía y Alejandro viven una apasionada historia de amor que rompe la desgraciada y temprana muerte de él. Ella cae en la desesperación y en la impotencia por no haber podido compartir su futuro con el hombre de su vida. Hundida en la soledad, se refugia en su trabajo, un programa de radio realizado a medianoche en el que, mágicamente y con la imaginación, se podrán escuchar estremecedoras historias humanas. A él, recurre también el espíritu de un ser que se niega a marcharse del mundo terrenal hasta que no vea a Lucía con la felicidad a la que lo tenía acostumbrado.

Abstenerse todos aquellos que no crean en el verdadero amor y en la espiritualidad, pero, por si cambian de opinión, Siempre te amaré deja una puerta entreabierta para los que tengan curiosidad por entrar y descubrir nuevos mundos.

Autora María del Carmen Marín Recio nació en Castro del Río (Córdoba) en 1970. Su primera novela, Siempre te amaré, surgió de la pasión por el mundo de las letras y de la radio desde muy temprana edad. A los dieciséis años formó parte de la familia Radio Castro F.M., la emisora local de su pueblo, donde años después realizó el programa Siempre te amaré.

En 2004, cambió su pueblo natal por la ciudad francesa de Burdeos, donde surgió la idea de dar vida a la historia que hoy tenéis en vuestras manos.