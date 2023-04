MCR-Agency es una agencia de influencers en Barcelona

Una agencia de influencers es una empresa que representa y maneja a un grupo de creadores de contenido en las redes sociales y plataformas digitales. La agencia se encarga de conectar a los influencers con marcas y empresas para que colaboren en campañas de marketing y publicidad. De esta manera, los influencers pueden enfocarse en crear contenido novedoso y de calidad, mientras la empresa se dedica a aumentar su visibilidad.

En ese sentido, MCR-Agency (Managers of Creators and Representatives) abre sus puertas a nuevas estrellas de redes sociales para acompañarlos en sus actividades de gestión, networking y legalización.

Un portafolio completo de servicios para influencers MCR-Agency es una compañía que reconoce las nuevas tendencias que han surgido en el mercado digital como la alta oferta de creadores de contenido en las redes sociales. Por esta razón, se ha especializado en publicidad dirigida a nuevas plataformas como Twitch, TikTok, YouTube e Instagram. El equipo de MCR ofrece supervisión directa, acompañamiento personalizado y adapta la actividad online del influencer a las necesidades de las marcas. Por su parte, también ofrece asesoría profesional legal sobre las obligaciones fiscales que los influencers y streamers deben cumplir, tales como: la declaración de impuesto, registro de trabajadores, autónomos, retenciones, etc.

Además, MCR se compromete con los clientes a representarlos y otorgarles managers disponibles 24/7 con el objetivo de gestionar sus campañas publicitarias y actividades laborales para lograr construir su marca personal. Por último, el equipo realiza un seguimiento continuo del engagement, el comportamiento de los usuarios y la evolución de likes, views y comentarios.

Una oportunidad para cumplir metas Los managers o representantes son una herramienta valiosa para los influencers al ayudarles a gestionar su carrera y asegurarse de que estén maximizando su potencial en línea. Con la ayuda de una agencia profesional, los creadores de contenido, streamers e influencers pueden centrarse en crear contenido de alta calidad y cultivar su audiencia, mientras dejan la gestión de negocios y contratos en manos expertas.

Actualmente, MCR-Agency ha acompañado a más de 60 creadores de contenido de Latino América y España en el trayecto para cumplir sus sueños y posicionarse como estrellas de las plataformas digitales más populares. Sus profesionales en marketing realizan un reporting o informe trimestralmente para medir el rendimiento de la actividad en línea y las campañas publicitarias y mejorar los resultados. Mediante estas reuniones, el influencer será aconsejado por los expertos de MCR sobre decisiones laborales futuras que impliquen nuevo contenido y colaboraciones con marcas para generar un mayor impacto en su comunidad.