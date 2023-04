¿Se pueden tener varios seguros de vida a la misma vez?

Por diferentes razones, muchas personas pueden necesitar contratar otro seguro de vida además del que ya tienen.

No obstante, la mayoría de ellas no tienen claro o sencillamente no saben si, en efecto, es posible contratar varios seguros de vida, y de ser así, cuántos se podrían contratar.

Es por eso que la firma PuntoSeguro, un reconocido comparador de seguros de vida en internet, ofrece la siguiente información con el fin de aclarar estas dudas. Destacando, por supuesto, que por medio de su plataforma se pueden contratar estas pólizas de forma segura y rápida, y siempre ajustadas a las necesidades y al perfil del usuario.

¿Se pueden contratar dos o más seguros de vida? Esta es la duda que muchas personas tienen, ya que muchos no lo saben y algunos hasta se preguntan si hacerlo es legal. Sin embargo, la respuesta es que efectivamente sí es posible y es perfectamente legal contratar más de un seguro de vida. De hecho, se pueden tener todos los seguros de vida que se quieran, siempre y cuando se cumpla con toda la legalidad vigente y los requisitos para ello. En otras palabras, que no haya nada ilegal o fraudulento en la contratación de estos seguros, como blanqueo de capitales o cualquier otra “cosa turbia” por el estilo.

La realidad es que actualmente, el tener dos o más seguros de vida es una práctica más habitual de lo que se cree. Y es que los beneficios de esto son muchos, partiendo en primer lugar de que mientras más seguros de vida se tengan, por supuesto, más dinero recibirán los beneficiarios. Además, se pueden tener cuantos seguros de vida se quieran por las cantidades que se deseen, e incluir a todos los beneficiarios que al usuario le parezca.

Especialistas en ofrecer asesoría para la contratación de seguros de vida La firma PuntoSeguro es una correduría de seguros digital dedicada exclusivamente a pólizas de vida. Cuenta con un equipo de mediadores experimentados que pueden ofrecer la ayuda necesaria para que el cliente encuentre la compañía y el seguro que mejor se adapte a sus necesidades. Además, ofrecen acompañamiento y ayuda en la gestión de problemas con cualquier seguro en cualquier aseguradora actual. Todo esto de manera gratuita. Esto quiere decir que quienes quieran desde ya contratar uno o más seguros de vida pueden hacerlo a través de este portal y su equipo de corredores especialistas, sin tener que preocuparse por nada más.

Por último, si el cliente lo desea, puede también utilizar el comparador de seguros de vida en la web de PuntoSeguro, para consultar los mejores precios y las mejores coberturas disponibles en el mercado según sus requerimientos. En todo caso, en su sitio web se puede encontrar mucha más información al respecto de todo esto.