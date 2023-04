La firma personal del empresario es esencial para el éxito de su negocio B2B

En la actualidad, la reputación digital se ha vuelto un tema cada vez más importante en el mundo empresarial. Muchos empresarios y directivos están buscando posicionar su negocio en las redes sociales para poder diferenciarse y conseguir sus objetivos de venta.

En el mundo digital de hoy, la reputación en línea es más importante que nunca para los empresarios y directivos que buscan captar negocio, especialmente en los mercados business-to-business (B2B). La presencia online de una marca personal sólida puede ayudar a posicionar su negocio y diferenciarse de la competencia, lo que es crucial para alcanzar sus objetivos de venta en 2023.

Quisimos conocer de primera mano la importancia de tener una buena reputación digital y cómo puede ayudar a los empresarios a alcanzar sus objetivos comerciales en 2023. Para profundizar en este tema, se contará con Iñaki Alcaraz, experto en estrategias empresariales y nuevas tecnologías con más de 20 años de experiencia en marketing y ventas.

Sr. Alcaraz, ¿podría describirnos qué significa para usted una "reputación digital" y cuánto impacto real cree que tiene en el éxito de un negocio?

La reputación digital se refiere a la percepción que tienen los demás sobre nosotros en Internet. En el mundo empresarial, es fundamental porque la imagen de nuestra marca personal y de nuestra empresa se ve reflejada en las redes sociales. Los clientes potenciales y socios comerciales pueden conocernos mejor y evaluar nuestra experiencia y profesionalidad a través de nuestra presencia online.

¿Por qué es importante tener una buena reputación digital en un entorno B2B?

En el entorno B2B, los procesos de venta suelen ser más largos y complejos que en el business-to-consumer o B2C. Por eso, es clave tener una buena reputación digital para diferenciarnos de la competencia y construir la confianza necesaria con nuestros clientes y socios comerciales. Además, una buena presencia online nos permite ampliar nuestra red de contactos y conseguir nuevas oportunidades de negocio.

¿Qué elementos componen una buena “reputación digital”para este mercado?

Hay varios elementos que componen una buena reputación digital, pero, para mí, el más eficaz y rentable es tener una sólida presencia en redes sociales. Y, si hablamos de B2B, no otra mejor que LinkedIn, donde los empresarios y directivos pueden conectarse y mostrar sus habilidades y logros profesionales. Para aprovechar al máximo la plataforma, es necesario tener un perfil completo y actualizado, así como una estrategia sólida para crear frecuentemente y compartir contenido relevante en su industria. También es clave tener una página web actualizada y profesional, donde se refleje la imagen y los valores de nuestra empresa. Pero lo que realmente marca la diferencia es crear contenido en vídeo y hacer videomarketing.

Con tantas estrategias de marketing digital disponibles en el mercado, ¿por qué el videomarketing es una buena estrategia en particular para las empresas B2B?

El videomarketing es una excelente estrategia en el ámbito B2B por varias razones. En primer lugar, es una forma mucho más efectiva de comunicar un mensaje y generar un impacto emocional en el público, frente a un texto o una imagen. Segundo, permite a los empresarios mostrar de manera más personal y humana su negocio, lo que aumenta la confianza y credibilidad con sus clientes potenciales. Además, el vídeo se puede compartir fácilmente en plataformas como WhatsApp y, si se hace viral, en las redes sociales como LinkedIn, aumenta la visibilidad y alcance con un mejor recuerdo de marca que otros formatos. Por último, permite analizar y medir resultados mejor que otros medios de comunicación tradicionales como la televisión, además de ser mucho más asequible.

Ahora parece que la inteligencia artificial no va a cambiar todo, ¿cómo crees que esta tecnología va a transformar la forma en que las empresas usen LinkedIn para conectar con su público objetivo?

La inteligencia artificial no es algo nuevo, pero con ChatGPT hay un punto de inflexión que está cambiando poco a poco la forma de usar LinkedIn y otras redes sociales en las empresas y profesionales independientes para conectar con su público objetivo. Aunque no se puede predecir con exactitud, dónde yo veo que está teniendo hoy un mayor impacto la inteligencia artificial es que hará más fácil y más económico crear contenido. Aunque esto pueda parecer una buena noticia, también hará que haya más información disponible que nunca, información no siempre de calidad, lo que vamos a vivir una explosión de mediocridad y confusión. Ante esto, las empresas necesitarán un esfuerzo extra por destacar en medio del ruido y aquellos que busquen atajos y utilicen la inteligencia artificial para crear contenido de baja calidad podrían verse penalizados por los algoritmos. La clave será saber si el contenido ha sido creado por una persona o por una máquina. Por eso, generar contenidos basados en experiencias personales y no solo información, será cada vez más atractivo por ser más personal y auténtico. Y, en esto, el formato en vídeo es la mejor opción.

¿Qué consejos le daría a un empresario o directivo para mejorar su marca personal digital?

Lo primero que les diría es que sean auténticos. La gente puede sentir fácilmente cuándo alguien está tratando de ser algo que no es, y esto puede dañar su reputación digital en lugar de mejorarla. También les aconsejaría que se mantengan activos en sus redes sociales, compartan contenido relevante y útil para su audiencia y que interactúen con otros profesionales en su industria. Además, ante el auge de la inteligencia artificial, los empresarios deben esforzarse por conseguir una comunicación bilateral con el cliente y establecer mecanismos para que los usuarios interactúen entre sí y fomenten la creación de una comunidad fuerte en torno a sus marcas personales y comerciales. Es importante tener en cuenta que la construcción de una marca personal digital sólida lleva tiempo y esfuerzo, pero los resultados pueden ser muy gratificantes a largo plazo. El secreto del éxito es tener paciencia y constancia.

¿Cómo pueden los empresarios y directivos asegurarse de que su reputación digital sea positiva?

Hay varias maneras de asegurarse de que su reputación digital sea positiva. En primer lugar, ser consciente de lo que se publica en cada momento y tener en cuenta cómo puede afectar a su marca personal. También es crucial tener una presencia constante y coherente en todas las plataformas en las que se pueda, para que nuestra marca personal sea reconocida fácilmente. Por último, analizar regularmente lo que se dice sobre uno mismo y responder de manera positiva a cualquier comentario negativo o desinformación. Ignorar a los “haters” es desaprovechar una oportunidad para viralizar tu propio contenido y llegar a más personas.

¿Cómo puede la construcción de una marca personal digital afectar positivamente a los negocios B2B?

La construcción de una marca personal sólida en internet puede tener un impacto positivo en los negocios B2B de muchas maneras. En primer lugar, puede ayudar a los profesionales a destacar en su industria y diferenciarse de sus competidores. También puede ayudar a construir relaciones más sólidas con los clientes y prospectos, lo que puede llevar a nuevas oportunidades comerciales. Además, tener una presencia en línea fuerte y positiva puede ayudar a mejorar la percepción de la marca de la empresa y aumentar la confianza de los clientes en la empresa. Sinceramente, una marca personal digital sólida puede ser un activo muy valioso para cualquier negocio B2B.