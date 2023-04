Hogares Group explica 10 razones para comprar una casa frente a alquilarla

Muchas personas tienen serias dudas a la hora de comprometerse con una hipoteca que, sin embargo, ofrece múltiples beneficios frente al alquiler España vive constantemente inmersa en noticias relacionadas con el mundo inmobiliario. Todavía se recuerda con perfección la crisis inmobiliaria en España, ampliamente conocida como la burbuja inmobiliaria y que tuvo lugar a finales de la década de 2000. Fue un período en el que el mercado inmobiliario español experimentó una explosión en la demanda y una construcción masiva de viviendas, lo que llevó a un aumento de los precios de las propiedades.

En el momento álgido de la burbuja, muchas personas comenzaron a invertir fuertemente en el mercado inmobiliario, lo que llevó a la creación de una enorme especulación inmobiliaria. Los bancos otorgaron préstamos hipotecarios con términos muy laxos y los desarrolladores inmobiliarios comenzaron a construir viviendas interminablemente para satisfacer la lucrativa demanda.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los precios de las propiedades aumentaban sin fundamento, y la demanda se desplomó. Como resultado, muchas personas quedaron en bancarrota, ya que no podían pagar las hipotecas, y muchas empresas del sector inmobiliario quebraron.

Por lo tanto, la crisis inmobiliaria en España fue una consecuencia de la burbuja inmobiliaria, en la que se construyó en exceso sin tener una base sólida, lo que llevó a la caída del mercado y a una enorme cantidad de problemas económicos para muchas personas y empresas afectadas. Toda esta sucesión de cosas hizo que muchos llegaran a la conclusión de que era infinitamente mejor alquilar que comprar.

Sin embargo, las cosas han cambiado mucho en las dos últimas dos décadas. El mercado aprendió y ciudadanos y bancos comenzaron a autorregularse de manera que hoy día, sin lugar a duda, comprar vuelve a ser una opción con muchas más ventajas, sobre todo porque el alquiler ha experimentado en los últimos años una subida imparable.

Hogares Group, que nació con la ilusión de aportar la experiencia de su equipo de profesionales y sumarle la puesta en marcha de ideas innovadoras que permitan convertirlos en referencia del sector saben que la decisión de comprar una vivienda, es un momento muy importante en la vida, y por ese motivo su marca "Hogares" quiere poner en valor su definición: "lugar donde un individuo o grupo de individuos habita, creando con ellos la sensación de seguridad y calma" diferenciándonos de la palabra "casa" o "piso" que sencillamente se refiere a la vivienda física.

Ante la gran duda que tarde o temprano uno se hace sobre alquilar o comprar, Hogares Group explica las diez grandes ventajas de la segunda frente a la primera.

Patrimonio: al comprar una casa, se está invirtiendo en un activo tangible que, a lo largo del tiempo, puede llegar a generar un gran valor. En el caso del alquiler, el dinero se va sin retorno. Con la compra vas generando patrimonio para siempre. Libertad: si se es propietario de una vivienda, se tiene la libertad de hacer con ella lo que se quiera. Se pueden realizar remodelaciones, cambiar la pintura, colocar muebles, etc. En cambio, estas libertades no se permiten en el alquiler. Y, en el caso de que se permitiera ese dinero invertido se perdería a la hora de dejar esa vivienda. Estabilidad: los compradores disfrutan de la estabilidad de saber que tienen un lugar para vivir a largo plazo. En el caso del alquiler, siempre existe la posibilidad de tener que mudarse si se vence el contrato. Impuestos: los propietarios de una vivienda tienen la oportunidad de deducir los impuestos de la propiedad en su declaración de impuestos anual. Esta ventaja tributaria no está disponible para los inquilinos. Inversión: al comprar una casa se está haciendo una inversión a largo plazo, ya que con el tiempo el valor de la propiedad puede aumentar. Si el propietario decide vender, puede obtener una ganancia. Personalización: el propietario de la casa tiene la libertad de personalizar su hogar a su gusto y estilo. Puede agregar o quitar cosas de acuerdo con sus necesidades a medida que pasan los años. Control de costes: a pesar de que los costes iniciales pueden ser altos, el coste mensual de una hipoteca puede ser mucho más estable y predecible que el precio del alquiler. Por una misma vivienda un inquilino puede pagar 1300 euros de alquiler mientras que el propietario puede pagar una hipoteca de 400 euros. La diferencia de ahorro es notable. Alquileres altos: en algunas ciudades, el coste del alquiler puede aumentar de tal forma que se convierte en un gasto exorbitante e inviable para muchas personas. Al comprar una casa esto no se sucede, sobre todo si se firma una hipoteca fija. Aumento del valor: si el valor de mercado de la propiedad aumenta, el propietario obtiene una ganancia. En la renta, el arrendatario no tiene derecho a esa ganancia. Seguridad financiera: al poseer una propiedad, el propietario tiene la seguridad financiera de saber que tiene un activo que puede utilizar para financiar otros proyectos o necesidades en el futuro. Hogares Group, además de una amplia cartera de viviendas, dispone de una financiera propia, Finanhogar, que estudia y ayuda al posible comprador a lograr el dinero necesario para la compra del inmueble.