Captyva Cataluña: aplicación que contribuirá a agilizar el diagnóstico del cáncer de colon

Es la primera aplicación que ayuda al médico en la toma de decisiones para indicar las pruebas de detección del cáncer colorrectal y el intervalo en el que han de repetirse La app Captyva Catalunya, desarrollada por la Societat Catalana de Digestologia (SCD) en colaboración con Norgine, contribuirá a agilizar el diagnóstico del cáncer de colon. Así lo han expresado los participantes en la jornada de prevención de cáncer colorrectal que ha tenido lugar en Barcelona, organizada por la Academia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears y la SCD.

Los doctores Lisandro Pereyra y Leandro Steinberg, ambos médicos gastroenterólogos endoscopistas argentinos, desarrollaron hace cuatro años una aplicación llamada CaPtYVa (Calculadora de Pesquisa y Vigilancia de Cáncer Colorrectal) con el objetivo de asistir en el proceso de diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Fue presentada en 2018 en Argentina y la utilizan más de 15 mil profesionales de la salud. Su uso se ha extendido también en Uruguay, México y ahora también en España con Captyva Cataluña, una aplicación móvil que ayuda al médico en la toma de decisiones para indicar las pruebas de detección de cáncer colorrectal y el intervalo en el que han de repetirse.

El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en Cataluña, con 6.000 casos nuevos al año y 2.600 muertes anuales de media, según datos del 'Programa de detección precoz de cáncer de colon y recto de Barcelona'. Los expertos coinciden en que, para reducir estas cifras, es fundamental el diagnóstico temprano. Los programas de prevención y vigilancia mediante la prueba de sangre oculta en heces y la colonoscopia son claves para identificar el cáncer colorrectal en fases precoces y resecar los pólipos, que son las lesiones precursoras del tumor. Según los especialistas, gracias a estos programas se pueden prevenir hasta un 95% de los cánceres colorrectales.

"Para saber en qué momento es necesario hacer una colonoscopia, el médico necesita manejar una gran cantidad de información. Con el objetivo de facilitarle esta labor y mejorar la prevención del cáncer colorrectal nace la app gratuita Captyva Catalunya", explican los doctores Xavier Bessa, especialista en Aparato Digestivo del Hospital del Mar (Barcelona) y Maria Pellisé, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Clínico (Barcelona) e impulsores del proyecto. Asimismo, la enfermera del programa de cribado poblacional de cáncer colorrectal del Hospital Clínico, Anna Serradesanferm, comenta que: "la aplicación cuenta con dos funciones, la función cribado que permite determinar en qué momento y como debe iniciarse el cribado en función de los antecedentes personales y familiares, y la función vigilancia, para determinar cuándo y cómo debe efectuarse la vigilancia tras una colonoscopia previa".

La app cuenta con una calculadora inteligente, basada en las indicaciones de la SCD, que, a partir de las características médicas de cada paciente, realiza una recomendación personalizada sobre qué prueba se debe hacer para detectar posibles pólipos y cuál debería ser su nivel asistencial. Además, la función 'Vigilancia' calcula cuándo han de repetirse las pruebas de prevención de acuerdo con los hallazgos de la última colonoscopia. Una vez introducidos los datos, Captyva recomienda al médico qué estrategia de seguimiento llevar a cabo.

Evidencia sobre la utilidad de las apps en la vigilancia del cáncer de colon

Diversos estudios han analizado el potencial que tienen las aplicaciones móviles en la mejora del cribado y la vigilancia del cáncer de colon. Un ensayo clínico reciente[i] concluyó que una app como Captyva puede ser muy útil en la práctica médica diaria, ayudando a médicos generales y especialistas a tomar decisiones basadas en la evidencia. Este trabajo ha sido llevado a cabo por investigadores argentinos y en el ensayo participaron 250 cirujanos colorrectales y gastroenterólogos.

