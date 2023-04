Projectum.es ha lanzado al mercado su buscador de oficinas técnicas

El sector de la ingeniería y la arquitectura es cada vez más competitivo y, por lo tanto, para muchos profesionales puede un verdadero reto el lograr tener visibilidad ante potenciales clientes, abriéndose espacio entre tanta competencia. No obstante, hay plataformas especializadas por medio de las cuales los especialistas de la ingeniería y la arquitectura pueden lograr mayor visibilidad en el mercado.

Un ejemplo de ello es el nuevo buscador de oficinas técnicas de projectum.es. Se trata de un nuevo lanzamiento hecho recientemente por esta compañía que, además, es la primera plataforma de presupuestos y proyectos técnicos online, que sirve como un excelente motor de captación de leads para estos profesionales.

Se lanza al mercado el primer buscador de oficinas técnicas en España Después de una trayectoria exitosa, siendo la primera plataforma de presupuestos y proyectos técnicos online dedicada exclusivamente al sector de la ingeniería y la arquitectura, Projectum.es ha decidido lanzar al mercado su buscador de oficinas técnicas y autónomos. Aspirando con ello a convertirse rápidamente en uno de los mejores buscadores de oficinas técnicas y autónomos de arquitectura e ingeniería.

El objetivo de este nuevo lanzamiento consiste en ayudar a los profesionales en estas áreas a conseguir mayor visibilidad de sus oficinas ante potenciales clientes y, de esta manera, poder tener ventaja sobre la competencia. Al formar parte del buscador de Projectum.es, los profesionales podrán mostrar gratuitamente su perfil, sus servicios y sus proyectos llevados a cabo de manera directa a más de 10.000 usuarios al mes.

Cómo formar parte del buscador de oficinas técnicas de Projectum.es Lo primero que el profesional debe hacer es registrarse desde la propia plataforma. El perfil se completa rápidamente y, con eso, ya podrá tener un perfil para mostrárselo a potenciales clientes. Projectum.es concede un perfil único y exclusivo a cada oficina técnica o al profesional; de esta manera, podrá mostrar al resto de usuarios del buscador quién es, qué servicios ofrece, los proyectos que ha realizado, etc.

Todo esto de forma directa y completamente gratuita. Del resto se encarga la plataforma, es decir, de mostrar el perfil online del profesional registrado a potenciales clientes y tener la oportunidad de poder acceder a sus datos de contacto. Formar parte del buscador de oficinas también aumentará la presencia online, ya que no solo los interesados en realizar un proyecto podrán ver su perfil, sino que podrán ubicar su oficina en el mapa e incluso saber cuáles son sus honorarios como profesionales.

Por último, el usuario podrá solicitar valoraciones por parte de sus clientes. De manera que, mientras más valores acumule, más podrá diferenciarse de la competencia. En definitiva, gracias a esta plataforma y especialmente a este buscador, los profesionales de la ingeniería y la arquitectura podrán mostrar al mundo lo expertos que son, atrayendo a más clientes y ganando relevancia y autoridad digital en el sector.