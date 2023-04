La importancia del diseño web para una empresa

El diseño web es un elemento fundamental en la vida de las personas y las empresas. Este aspecto determina la imagen de una compañía o un profesional en internet y particularmente en las redes sociales con un auge en aumento. Andorra, cuya economía se encamina hacia un entorno más digital, no es la excepción.

Este principado ha diseñado un esquema de atractivos fiscales y jurídicos que ha incentivado la migración de muchas empresas a su territorio. Esto ha tenido un efecto multiplicador en los requerimientos de servicios que se operan desde este lugar, incluyendo el diseño web.

Importancia del diseño web para una empresa En el marketing digital es muy popular la frase “no hay una segunda oportunidad para una primera impresión”. Eso se debe a que según estudios, el 75 % de los usuarios considera determinante el diseño web para creer en una página. Por ende, también fija la confianza que puede generar la marca o empresa que se expone en un sitio específico.

En otras palabras, si el diseño web está mal, a la marca no le irá mejor. La funcionalidad, la forma y la compatibilidad son valores que marcan la experiencia de navegación. Estas variables definen la decisión de seguir o no en una página y repercuten en los indicadores de tráfico, interacción o permanencia.

Para enganchar a los usuarios es necesaria la asistencia profesional en el diseño web. Solo los profesionales pueden aprovechar todos los recursos existentes para proyectar la mejor imagen posible. En un mercado frenético como el de Andorra, en el que muchas empresas quieren destacar, esta ayuda será indispensable para sobresalir por encima de la competencia.

Un diseño web acorde con las necesidades de Andorra En medio de la todavía persistente incertidumbre económica global, la posición de Andorra sigue siendo privilegiada en cuanto a estabilidad y solidez. Durante 2022, una serie de medidas del Govern de este pequeño principado ubicado entre España y Francia contribuyeron a fortalecer su competitividad para atraer inversiones.

Las acciones estuvieron respaldadas por el Ministerio de Economía y Empresa e incluyeron acuerdos y estrategias legales para consolidar las bases de su futuro económico. Una de las premisas de esas políticas fue la digitalización, con miras a transformar el modelo de la economía y ajustarlo a las tendencias mundiales.

El resultado de estas iniciativas es una actividad empresarial, financiera y comercial más dinámica que está teniendo incidencia en la demanda de servicios. Uno de los más requeridos es el diseño web, ya que las empresas existentes y los nuevos emprendimientos están necesitando presencia en los canales digitales. Todos están conscientes de que esa presencia es la que determinará la supervivencia de cualquier emprendimiento.