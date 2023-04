Reivindicación de la belleza de la danza, la amistad femenina y el trabajo en equipo en la obra ‘Destellos de danza’ de la conocida bailarina Emmanuela T

La novela fue presentada por primera vez el 4 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Ibiza, Can Ventosa.

Círculo Rojo ‘Destellos de danza’ es la nueva obra de la bailarina y ahora escritora, Emmanuela T. Se trata de una obra fresca en la que la danza, el compañerismo y la figura de la mujer toman las riendas a través de la historia de ocho jóvenes bailarinas cuyos destinos se encuentran en una prestigiosa Academia de Danza.

Esta obra que ya ha sido presentada en Ibiza, donde reside su autora, surgió de la propia necesidad de Emmanuela de plasmar sus experiencias como bailarina profesional, aunque como ella misma confiesa: “no es una obra autobiográfica”. “Un atardecer a mediados del mes de enero, uno de esos días grises, mustios incluso algo deprimentes en los que el tiempo no acompaña, descubrí en el cajón de un armario varios diarios en los que había ido plasmando a lo largo de los años mis experiencias como bailarina, profesora y coreógrafa. Empecé a ojearlos y de improviso noté un impulso irreprimible. Me senté delante del teclado del ordenador, dejé fluir los recuerdos y como por arte de magia, las letras formaron palabras y las palabras frases. De repente, caí en la cuenta de que estaba escribiendo el principio de un relato novelado y me dejé llevar”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector encontrará una novela que sin duda le sorprenderá. Más allá del típico cliché que se suele decir, se trata de un libro novedoso y sumamente emocionante, tanto como lo es la danza en sí misma.

A momentos, el lector se involucrará en una vorágine de emociones dramáticas, desastres y tragedias que al mismo tiempo la autora sabe transformar en recuerdos bonitos con el fin de ayudarles a entender que “con esfuerzo, disciplina y pasión podemos hacer realidad muchos de nuestros deseos”, señala ella misma.

Por otro lado, es una obra que reivindica la amistad, sobre todo entre mujeres. “Desde el primer instante supe que quería hablar del componente de amistad femenina, profunda y sincera que se genera en la novela, a una edad tan difícil como la preadolescencia y que nos marca para siempre. He tratado de perfilar distintas personalidades e infinidad de diálogos en los que los temas hacen hincapié en el compañerismo, la empatía o la superación”.

Sinopsis Ocho jóvenes bailarinas procedentes de Japón, Canadá, Suiza, Francia, Cuba y España coinciden en una prestigiosa Academia de Danza ubicada en la Còte D’Azur Francesa. Un vibrante caleidoscopio de nacionalidades.

Un puzzle ecléctico de estilos y temperamentos del que surgirá una profunda amistad. Todas ellas están decididas a implicarse al máximo para alcanzar sus sueños. La carismática profesora sudafricana. Tricia Robinson les ayudará a encontrar su camino.

Una novela escrita por una bailarina, coreógrafa y profesora de Danza para los apasionados del Lenguaje Universal de las emociones, en la que los cambios de ritmo son constantes y en la que en ningún momento decae el interés.

Para aquellas personas que les guste bailar, esta es la novela adecuada.

Autora Emmnuela T. (Ibiza) es bailarina, coreógrafa, cofundadora de Ibidanco (Ibiza Dance Company).

Licenciada en Pedagogía, premio extraordinario “Fin de Carrera” por el Consejo Social de la UNED. En la actualidad ejerce la docencia como profesora de Danza Clásica.