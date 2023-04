‘Atardecer en Arrecife’, la novela que revela la riqueza histórica y cultural de Canarias, de Ana Nayra Gorrín Navarro

Ana Nayra Gorrín ha lanzado su última novela titulada Atardecer en Arrecife, una obra que combina realidad y ficción a través de viajes en el tiempo y una apasionante historia de amor que trasciende épocas y fronteras. La inspiración para esta novela llegó hasta esta autora canaria durante un paseo por el Puente de las Bolas en Arrecife en 2018 junto a su hijo, después de asistir a una charla sobre historia y cultura de Lanzarote.

De este modo, la propia Ana, que ha dedicado horas de investigación para asegurarse de la precisión histórica de su obra, considera Atardecer en Arrecife, “un viaje a través del tiempo para comprender el pasado y el presente de las islas Canarias, en especial para la gente joven, canaria o no, ya que existe mucho desconocimiento sobre la historia precolonial de estas islas”, comenta ella misma.

"Una historia de amor original y tierna entre los protagonistas Didier y María y una lección de historia en un registro ameno y entretenido que hará al lector empaparse de historia y cultura canaria mientras contempla el atardecer de una novela que no le dejará indiferente", añade.

Atardecer en Arrecife transmite un mensaje importante sobre la riqueza de la pluralidad étnica y cultural en España, destacando la historia propia de cada Comunidad Autónoma y promoviendo los valores de unidad, tolerancia y respeto entre personas diferentes. Ana Nayra subraya que su novela evidencia estos valores democráticos que siempre han caracterizado a España, siendo un ejemplo de integración para muchos países del entorno europeo.

Sinopsis Desde niños se amaban sin saberlo aún. Cada verano volvían a encontrarse y jugaban en la playa de Lanzarote hasta que se escondía el sol.

Siendo adolescentes, Didier y María prometieron volver a verse el siguiente verano, pero los padres de él se divorciaron y aquella promesa no pudo cumplirse.

María se quedó esperando, triste. Decepcionada decidió continuar con su vida, guardando un hermoso recuerdo de aquel primer amor.

Didier, ya mayor de edad, ahorró lo suficiente para volver a la isla y buscar a María. Tenía una única meta en su mente: encontrarla y no separarse de ella jamás. Tras el hallazgo fortuito de una piedra se desencadena toda la trama. Didier viaja a través del tiempo y se reencuentra con María en otras épocas pasadas, donde ella no lo reconoce. Se convierten en dos personas con vidas paralelas unidas por saltos temporales, hasta que por fin Didier consigue llegar al presente y recuperar la confianza de su único amor.

Autora Ana Nayra Gorrín Navarro nació un 28 de marzo de 1979 en Santa Cruz de Tenerife. Cursó estudios de Derecho en la ULL, posteriormente estudió Técnico contable por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, Secretariado Jurídico por el ISDE y un ciclo de formación superior para profesionales en Gestión de Recursos Humanos por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Tras obtener el B1 de inglés por Oxford University y el A2 de francés por la UOC, actualmente se encuentra matriculada en la ULPGC y cursa estudios de este último idioma, compaginando su trabajo como administrativa en una cadena hotelera con su afición por la literatura.

Fue madre muy joven y pronto tuvo que asumir la maternidad en solitario para escapar de la violencia de género. A su hijo, Abel Nayar, dedica todas sus obras.

Las personas que deseen averiguar más sobre la vida de Ana Nayra pueden visitar su página web.