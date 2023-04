La baliza V16 conectada de Erum Vial y las etiquetas ECO, dos apuestas por la movilidad sostenible

Erum Vial explica todo lo que se debe saber sobre la V16 conectada, seguridad vial y medioambiente La seguridad vial y el medio ambiente están estrechamente relacionados, ya que ambas áreas tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas y en el bienestar de la sociedad en general. A lo largo de las últimas décadas, ha habido un aumento en la conciencia ambiental y en la necesidad de promover un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, la seguridad vial ha evolucionado para incluir una preocupación cada vez mayor por el impacto ambiental de la movilidad.

Por ello, en los últimos años, la DGT ha puesto mayor énfasis en el cuidado del medio ambiente reconociendo el efecto de contaminación que producen los vehículos, especialmente en las grandes ciudades donde se concentra mayor cantidad de gente y el tráfico es aún mayor.

Para frenar esta tendencia se han impulsado diversas medidas como la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y reducir el impacto medioambiental. Con estas propuesta se busca potenciar la circulación de los vehículos menos contaminantes y restringir la movilidad de aquellos que generan más emisiones.

Etiquetas medioambientales

Desde el año 2016, todos los vehículos matriculados en España están clasificados por la DGT en función de su potencial contaminante. De esta forma, para identificarlos se le otorga una etiqueta medioambiental que los clasifica (Cero, ECO,C o B) dependiendo del volumen de gases contaminantes que emite.

Actualmente, las etiquetas medioambientales se utilizan para establecer restricciones a la circulación, especialmente en las Zonas de Bajas Emisiones, que comenzaron a ser obligatorias desde inicios del año 2023.

La clasificación del parque automovilístico tiene como objetivo, según señala la DGT "discriminar positivamente a los vehículo más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente".

Los vehículos se clasifican en cuatro grupos identificados con su etiqueta medioambiental

Etiqueta Cero emisiones

En este grupo están incluidos los coches eléctricos, híbridos enchufables con autonomía mínima de 40 km y vehículos de pila de combustible alimentados con hidrógeno

Etiqueta Eco

En este grupo se incluyen los híbridos enchufables con una autonomía en modo eléctrico inferior a los 40 km. híbridos no enchufables, vehículos propulsados con combustibles alternativos como gas natural o gas licuado de petróleo, y se incluyen los híbridos con tecnología de 48 voltios.

Etiqueta C

En este grupo se incluyen a los vehículos ligeros de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y los diésel matriculados a partir de 2014. También a los vehículos de 8 plazas y transporte de mercancías, tanto gasolina como diésel, matriculados a partir de 2014. Los vehículos de gasolina deben cumplir con la norma Euro 4,5 y 6 y los diésel la Euro 6.

Etiqueta B

Los vehículos ligeros de gasolina matriculados a partir de enero de 2000 y los diésel a partir de enero de 2006. También vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías tanto de gasolina como diésel matriculados a partir de 2005. Los vehículos de gasolina deben cumplir con la norma Euro3 y los diésel las Euro 4 y 5.

Los vehículos que no están presentes en las clasificaciones son los más contaminantes, por lo que no les corresponde ninguna etiqueta. Actualmente estos coches son los más perjudicados con las medidas restrictivas impulsadas en las ZBE. Se estima que hay cerca de diez millones de vehículos sin etiqueta.

En algunas localidades españolas, como Madrid, la etiqueta medioambiental es requisito para acceder a las ZBE. Si el vehículo aún no cuenta con la etiqueta identificativa, es posible solicitar y comprar el distintivo medioambiental en la DGT.

Otras medidas de cuidado del medioambiente

En el actual contexto de cambio climático, es crucial complementar las medidas de cuidado del medio ambiente con acciones cotidianas. Por lo tanto, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda reducir el uso del coche y optar por alternativas como el transporte público o vehículos compartidos, lo que ayuda a mejorar la fluidez del tráfico en las calles.

En este sentido, una iniciativa muy interesante es el uso de dispositivos que se fabrican respetando y cuidando el medio ambiente, como por ejemplo PF LED ONE, la luz de auxilio en carretera conectada a la DGT, fabricada por Erum Vial, primera y única empresa española que dispone de certificación SGS14006, una de las certificaciones más relevantes en materia de gestión ambiental de los últimos años que garantiza la presencia de criterios de sostenibilidad en todo el ciclo de vida del producto.

PF LED ONE V16 ECO es un dispositivo conectado de preseñalización de peligro que sustituye los triángulos de emergencia, que impulsa un proyecto de mejora e innovación continua en materia de seguridad vial y protección del medio ambiente, lo que contribuye a una movilidad más segura y sostenible.