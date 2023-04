De Ponferrada al mundo, el caso de éxito de la tienda online Gala Look Shop

La pandemia supuso un momento difícil en el mundo, con impactos particulares y profundos en emprendimientos que aún no contaban con canales de venta en internet. Tal fue el caso de Beatriz Rivas, una empresaria de la moda que atendía presencialmente a sus clientes para acercarles las nuevas y mejores tendencias del mercado.

Sin embargo, ella supo reinventar su negocio para encontrar en esa coyuntura la oportunidad para expandirse incluso por fuera de España. De Ponferrada al mundo, Beatriz Rivas presenta su historia como mujer emprendedora, un caso de éxito de la tienda online de Gala Look Shop.

Un cambio de paradigma que supuso un antes y un después Proveniente de una familia dedicada a la moda desde hace cuatro décadas, Beatriz Rivas decidió materializar desde muy joven, en 2003, el proyecto de sus sueños: Gala Look Shop. Este negocio le permitió aterrizar toda la pasión que sintió desde pequeña por la moda y año tras año fue aportando el valor agregado de su conocimiento y su experiencia a sus clientes hasta convertirse en una referencia en el mundo de la moda.

Pese a que en esos primeros años, pensaba que no necesitaba canales online debido al magnetismo con el que la calidad de sus prendas acercaban a las personas a su tienda, la pandemia cambió su paradigma. Si bien en primera instancia tuvo que cerrar, Beatriz Rivas logró reinventar su negocio y abrir definitivamente su tienda en internet. Dada la gran reputación de su negocio y el atractivo de sus prendas, no tuvo que invertir en publicidad y solo le hizo falta apoyarse en una amiga para el desarrollo informático para que ese paso supusiera un antes y un después en su historia como emprendedora.

Tras ese impacto de la pandemia y su transformación, las ventas de Gala Look Shop se duplicaron y pudieron crecer más allá de los límites de Ponferrada para llegar a toda España e incluso aterrizar en Portugal.

Asimismo, la visión de su negocio ha cambiado y ahora persigue el objetivo de acercar la moda a las mujeres modernas e independientes, de manera que no tengan que dirigirse físicamente a ningún lugar para poder disfrutar de las mejores prendas.

Productos de calidad en una gran oferta de secciones Beatriz Rivas trabaja con decenas de marcas para ofrecer a sus clientes referencias de élite en cuanto a abrigos, vestidos, camisetas, camisas, tops, blusas, sudaderas, chaquetas, jerséis, pantalones, jeans, shorts, faldas, ropa de baño, zapatos deportivos y formales, sneakers, sandalias, bolsos, botas y botines, entre otros tipos de prendas de moda y accesorios.

Además de esto, cuenta con secciones especiales para las nuevas colecciones, fiestas y prendas con descuentos que pueden dar un abanico de opciones más amplio a sus clientes.

De esta manera, Beatriz Rivas ha propiciado en la página online de Gala Look Shop un espacio para la moda y para dar testimonio de que los sueños pueden volver a nacer, crecer y ser más fuertes que las contingencias más difíciles.