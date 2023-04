Registrar una marca comercial es fundamental para una empresa

Para proteger sus actividades y negocios, las empresas tienen que cumplir con distintos trámites. Uno de los más importantes es el registro de la marca comercial, que permite disfrutar de signos distintivos únicos en el mercado. De esta manera, los consumidores pueden identificar fácilmente la actividad y oferta de una empresa.

Según comentan los especialistas del despacho ISERN, que funciona desde 1924 en distintas ciudades españolas, un error común en las nuevas empresas es considerar que con el registro mercantil basta para proteger una marca, pero esto no es así, ya que se requiere un trámite adicional. Esta firma cuenta con más de 150 profesionales y 12 oficinas en distintos puntos de España para brindar un servicio especializado en el registro de marcas, patentes, propiedad intelectual, diseños y dominios de internet, entre otras posibilidades.

¿Cuál es la diferencia entre el registro mercantil y el de marca? Tanto las empresas como las sociedades deben inscribirse en el Registro Mercantil para dar a conocer sus actos y acciones. Esto da mayor seguridad jurídica y económica a los actores que intervienen en distintas actividades comerciales. Después de efectuar el registro, las empresas deben presentar anualmente una copia de sus estados financieros, un balance general, un estado de resultados y una memoria anual.

Ahora bien, todo esto es necesario para una empresa, pero no es suficiente para proteger una marca comercial. Este trámite es distinto y, antes de proceder, es necesario tener claro cuál es el nivel de protección que se busca. En este sentido, con el apoyo de ISERN, es posible tramitar el registro de marca a nivel español, europeo o internacional. En el primer caso, el registro debe efectuarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A su vez, a nivel continental, corresponde realizar el trámite ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Al mismo tiempo, para obtener resguardo de una marca a nivel global hay que presentarse ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO).

¿Qué riesgos corre una empresa que no registra su marca comercial? Una empresa que no efectúa el trámite ante la OEPM o ante el organismo que corresponda corre el riesgo de perder los derechos sobre una marca. Basta con que otra compañía o individuo registre esa marca para perder los derechos correspondientes.

A nivel nacional, si la OEPM publica la concesión del registro de una marca, todos los que no sean sus titulares pierden derechos sobre su uso. En este caso, no solo es necesario buscar un nuevo nombre, logo e imágenes distintivas, sino que también es necesario comenzar con acciones de marketing para que estos signos se hagan populares.

Por lo tanto, empresas de todos los tamaños recurren a los servicios de ISERN, que ofrece servicios de asesoría y apoyo para que empresas de todos los tamaños puedan efectuar el registro de marca comercial que les resulte más apropiado.