Un referente del karate en Madrid para practicar artes marciales es Mabuni, gimnasio con piscina

El karate es una de las artes marciales más populares en la sociedad. Generalmente, se orienta al uso de golpes secos, patadas, bloqueos y técnicas de defensa personal, con el objetivo de desarrollar la fuerza física, mental y espiritual de quienes lo practican, así como también mejorar su coordinación, flexibilidad y concentración.

En este contexto, Mabuni: Gimnasio con piscina, es una de las instalaciones deportivas más reconocidas para practicarlo. Este centro da cabida a público de todas las edades pudiendo desarrollar todas las habilidades del karate en Madrid desde los 3 años de edad. El propósito de Mabuni: Gimnasio con Piscina, se centra en formar, de manera integral desde los valores intrínsecos asociados a esta práctica.

Beneficios de practicar karate El karate se centra en mejorar la condición física, ejercita todo el cuerpo, ayudando en la resistencia, fuerza y flexibilidad. Si bien es cierto que el karate es un arte marcial con beneficios demostrados para todas las edades, un aspecto a tener en cuenta es que puede ser un aliado fundamental ante el deterioro cognitivo y físico en personas mayores. Las funciones cognitivas [procesos mentales que permiten realizar cualquier tarea (la atención, la orientación, la memoria...)] se ven afectados al cumplir años. Diversos estudios científicos avalan las bondades del karate durante esta "edad dorada". La combinación de ejercicios aeróbicos, de equilibrio o de coordinación han demostrado que puede ser una herramienta muy útil. La práctica continuada de karate durante 5 meses mostró mejoras significativas de atención, resistencia y capacidad motora. (Witte K., et al*).

El karate contribuye a mejorar la autoconfianza al promover el desarrollo de habilidades de defensa personal y también proporciona una mayor sensación de éxito al avanzar entre los diferentes grados y cinturones. Asimismo, promueve las habilidades sociales, fomentando la disciplina y el respeto por los demás.

Por último, esta práctica puede ayudar a disminuir los niveles de estrés y ansiedad.

Gimnasio de Karate en Madrid Mabuni: gimnasio con piscina se encuentra ubicado en Madrid y tiene un histórico de gran relevancia en las artes marciales. Principalmente, porque detrás de los cursos y clases de karate se encuentra D. Jose María Martín Nieto (ex-seleccionador nacional), que supo crear y cuidar una escuela y marca personal bajo los estándares formativos del karate.

En este centro, se han formado numerosos competidores y miles de alumnos que supieron aprovechar todas las enseñanzas del maestro Jose María para crecer, tanto en los tatamis como en la vida misma. Porque el karate no solo es un deporte, es una forma de vida en el que la nobleza la honestidad y el respeto son partes fundamentales que te permiten crecer ante la sociedad.

En Mabuni: gimnasio con piscina, es posible practicar pre-karate y karate infantil para niños entre los 3 y 14 años, así como también karate para adultos (desde los 15), con especial implicación con rangos de edad "golden" a partir de los 60 años.

Mabuni: gimnasio con piscina no solo ofrece servicios de artes marciales, es un centro deportivo para toda la familia en el que cada miembro puede encontrar multitud de servicios acordes a sus necesidades y objetivos.

*Comparing the effectiveness of karate and fitness training on cognitive fuctioning in older adults-A randomized controlled trial. Kerstin Witte a, Siegfried Kropf b, Sabine Darius c, Peter Emmermacher a, Irina Böckelmann. Jorunal of sport and health science. Volume 5, issue 4, december 2016, pages 484-490