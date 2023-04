¿Por qué es recomendable el renting para empresas?, por Coche Renting

Una de las últimas tendencias en empresas es el renting de coches. Se trata de un modelo de alquiler de vehículos que tiene una duración de mediano o largo plazo. Por lo general, los periodos se enmarcan entre uno y seis años. Funciona a través del pago de una cuota mensual por la cual se tiene acceso a la disponibilidad total de un automóvil a elección. De esta manera, se evita afrontar gastos adicionales, como trámites o averías, además de la costosa adquisición que significa comprar un coche hoy en día. Si bien a priori puede parecer un modelo para particulares, el renting para empresas es la modalidad más solicitada. En este sentido, Coche Renting ofrece uno de los servicios más completos en España.

Qué incluye el servicio de renting de coches A pesar de ser bastante flexibles según cada caso, por lo general los contratos de renting de vehículos en Coche Renting expresan que en el servicio se contemplará seguro ante todo riesgo, costes de mantenimiento y reparación del coche, gastos de matriculación e impuestos, y servicios de asistencia en carretera y coche de sustitución. Además, se pueden incluir otros elementos que sean requeridos por el cliente. Todas estas cuestiones se pueden amoldar a las condiciones económicas y de disponibilidad del usuario.

Renting de coches para empresas Las empresas, tanto las grandes firmas como las pymes, son el principal cliente del renting de coches. Para entidades que necesitan una amplia gama de vehículos no solo es muy costoso realizar la compra o pagar un elevado desembolso inicial, sino también la amortización y el mantenimiento a lo largo del tiempo. Por eso, resulta muy sencillo mediante el renting alquilar el coche deseado, darle el uso requerido y luego evaluar si renovar el contrato o no. Por otro lado, las necesidades de una empresa pueden cambiar a medida que el negocio va creciendo, por lo que también pueden variar las características requeridas en un vehículo. En consecuencia, no estar atado a un coche de propiedad propia puede darle una flexibilidad muy necesaria a la compañía.

Para contar con un servicio de renting satisfactorio, Coche Renting ofrece una atención y un asesoramiento personalizado para que el cliente pueda elegir la mejor opción de acuerdo a sus preferencias y necesidades. En este sentido, la firma cuenta con una amplia gama de vehículos, por lo que posee una flota que se adapta a cualquier requerimiento. Una vez decidido el modelo de contrato y el coche, se iniciará el proceso de contratación. Después de la firma del contrato, se entregará después de la matriculación del vehículo, proceso que puede tardar entre dos semanas y un mes.