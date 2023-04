Los helados PROASIS bajos en calorías de Being Foods permiten llevar una operación bikini saludable

Con la llegada del verano, comienzan los días de calor y los planes para ir a la playa, razón por la cual muchas personas tienden a preocuparse por su figura, buscando perder rápidamente los kilos ganados en invierno, una práctica que puede traer aparejados múltiples riesgos para la salud.

Por tal razón, es fundamental llevar adelante un plan de alimentación sano y equilibrado, sin dejar de darse ciertos gustos como los helados, un aliado para combatir las altas temperaturas.

En este sentido, Being Foods está desarrollando una gama de alimentos con alto contenido en proteínas y probióticos como los helados PROASIS bajos en calorías.

El equilibrio justo entre bienestar y placer Los helados PROASIS bajos en calorías de Being Foods son la opción ideal para afrontar el verano consumiendo un alimento fresco, sano y delicioso. Para ello, la firma se ha basado en recetas artesanales con una selección de ingredientes de primer nivel, logrando un producto sabroso, con una textura cremosa única en sus 5 sabores: Chocolate con pepitas de chocolate belga, Vainilla de Madagascar con caramelo, Mango Alphonso, Yogurt con sirope de frutos del bosque y Stracciatella con birutas de chocolate belga.

Al mismo tiempo, estos helados son beneficiosos para el sistema digestivo, ya que no solo son bajos en calorías, sino que cuentan con un alto contenido de proteína con valor nutricional, son fuente de fibra, bajos en azúcares y, además, contienen miles de millones de probióticos provenientes de cepas de alta calidad, las cuales ofrecen una gran efectividad en el mantenimiento de la salud intestinal. De este modo, las personas podrán hacer la “operación bikini” de una forma mucho más fácil y sin dejar de disfrutar de un buen helado cuando más apetece, en verano.

Ventajas de consumir helados PROASIS bajos en calorías Con el objetivo de ofrecer a los consumidores la posibilidad de disfrutar de una alimentación saludable y deliciosa a la vez, Being Foods tiene como premisa eliminar la falsa dicotomía entre placer y salud. Así, sus helados PROASIS bajos en calorías logran combinar un sabor 100 % natural en toda su gama de sabores junto con los beneficios de las proteínas y los probióticos.

En este aspecto, este alimento contribuye al fortalecimiento de los músculos y del sistema inmunológico, propicia una rápida recuperación después de realizar esfuerzos físicos, además de aportar una mayor sensación de saciedad y de quemar más calorías.

Por su parte, las cepas de probióticos incluidas en los helados PROASIS ayudan a tener una flora intestinal saludable, mejoran la absorción de nutrientes, evitan la inflamación abdominal y permiten una digestión más ligera, sin generar un efecto de hinchazón o pesadez.

Aquellos que quieran disfrutar de los sabores naturales de un helado artesanal, junto con las ventajas de un producto saludable bajo en calorías, pueden pasarse a PROASIS.