Disfrutar de la comida española más popular a bordo de un barco en la costa de Barcelona, de la mano de Sondevela

Barcelona es una ciudad que sorprende a turistas y también a sus propios residentes. En este lugar se pueden realizar una infinidad de actividades y muchas de ellas se encuentran relacionadas directamente con el mar y la naturaleza. Un ejemplo claro de esto es lo que se hace desde Sondevela, la empresa que organiza paseos en catamaranes donde se vive una experiencia inigualable.

Los recorridos cuentan con varias atracciones y una de las más destacadas es la posibilidad de navegar por el mar Mediterráneo y comer una rica y tradicional paella. La compañía permite tener un contacto especial con esta popular comida española en barco.

Disfrutar de la comida española más popular en barco es una experiencia inolvidable La paella es un plato tradicional de España y originario de Valencia que contiene arroz, azafrán y una gran variedad de ingredientes como gambas, mejillones, verduras, tomates, pollo y conejo. Todo turista o ciudadano español que va de visita a la costa de Barcelona tiene que probarla, ya que forma parte de la esencia gastronómica del país. Se convirtió en una comida española muy popular y de rico sabor que se puede disfrutar con amigos, en pareja o entre familiares.

Comer paella a bordo de un catamarán con buen clima, trato personalizado y música acorde a la ocasión es una de las mejores maneras de acceder a este plato. Con Sondevela esto es posible, quienes además permiten que en cada viaje los pasajeros a bordo del barco no solamente tengan la oportunidad de comer paella, sino también de aprender a hacerla con un profesional de la cocina a su lado.

A su vez, al tratarse de un recorrido que alcanza las 3 horas, quienes lo desean pueden bañarse en el mar (dependiendo de la temperatura) o simplemente disfrutar del paisaje con las impresionantes vistas a disposición.

Las comodidades que brinda el servicio de Sondevela Si bien el hecho de comer paella a bordo de un barco con buena música y buen clima es un plan más que tentador, resulta importante conocer la calidad del servicio de la compañía que tiene disponible este tipo de aventura.

En Sondevela, un proyecto joven con ganas de seguir creciendo, tienen por objetivo establecer todas las comodidades posibles para que las personas que suben al catamarán puedan disfrutar al máximo y olvidarse de las preocupaciones que tienen en su vida cotidiana. La intención de la compañía es que los tripulantes se relajen y no piensen en ninguna otra cosa que no sea en los paisajes que observan y en la rica paella que podrán degustar con sus seres queridos.

Estas comodidades resultan posibles gracias al equipo multidisciplinar con el que cuenta esta empresa náutica, el cual aporta buen trato, cercanía y seguridad.

Teniendo en cuenta que se trata de un plan original y al aire libre, los paseos donde se puede navegar por el mar Mediterráneo y a su vez comer una rica comida española en barco son cada vez más elegidos por el público.