La tertulia ‘indigestiva’

Llama la atención la facilidad de palabra que tienen los “tertulianos” de los medios de comunicación, que todos los días nos hablan, con toda tranquilidad, de los más diversos temas, simples o complicados. Realmente deben pertenecer a una especie “supra IA” porque, como digo, les da lo mismo opinar “con voz de magisterio experimentado” del aborto, de la eutanasia, de la educación, del bullying o acoso escolar, de la gestación subrogada, de los cientos de porcentajes económicos empresariales, de la ocupación intocable, de los malos y de los buenos y de Ferrovial....

Ya no hace falta comprar enciclopedias, basta enchufar la tele o la radio, escuchar para estar toda la mañana discutiendo con tu esposa, madre o abuela de los pros y los contra de todos tertulianos. Eso sí... lo más claro es que todos ellos nos hablan con sus propias lenguas vernáculas: PSOE, PP, Podemos, Mas Madrid, Sumar, Compromís, ERC, JuntsxCat, En Comú podem, Acción Galega, Alternativa Galega de Esquerda. España Vaciada, de Soria Ya!, Teruel Existe, etc...

El café, en las casas, se calienta solo; escucharlos produce una subida de bilirrubina, como dice el cantante Juan Luis Guerra.

A mí, personalmente, lo que más me agrada es contemplar la “sonrisa pacífica y comprensiva” del tertuliano que escucha y no entiende cómo se pueden decir tantas cosas y tan graves y con tanta facilidad y sin darse cuenta que les están escuchando millones de personas. ¡¡¡POR FAVOR, MÁS PRUDENCIA!!! ¡¡¡MENOS DESCARO!!! ¡¡¡MENOS LENGUAS VERNÁCULAS (politizadas)!!!

Me reitero en la necesidad de abrir canales de comunicación de los oyentes con los tertulianos... Seguramente nos daríamos cuenta de lo importante que es VIVIR, PENSAR, MIRAR EL CALENDARIO DIARIAMENTE y, después, CON MUCHA PRUDENCIA DAR UNA OPINIONES, ¡¡¡REALISTAS!!!

Dios nos libre de las enciclopedias, que pasando por taquilla, se escriben en lengua vernácula... AMÉN.