Un testimonio real de INCIA y la eficacia de la EMTr para tratar la depresión

De acuerdo con el informe de Fundamed, en 2021 aproximadamente 3 millones de españoles fueron diagnosticados con depresión en España, convirtiendo esta enfermedad mental en la más predominante en el país.

Los tratamientos clásicos para superar la depresión consisten en una combinación de fármacos y psicoterapia. En ocasiones estos tratamientos no son efectivos y/o provocan importantes efectos secundarios. En estos casos el tratamiento mediante Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) se convierte en una herramienta terapéutica de primera línea que mejora de forma relevante la calidad de vida de los pacientes con depresión.

El Instituto Neurocognitivo INCIA se especializa en tratamientos avanzados de neuromodulación mediante EMTr y tDCS (estimulación eléctrica transcraneal) en diferentes patologías como el dolor crónico, la depresión farmacorresistente, trastorno obsesivo-compulsivo, adiciones, rehabilitación post ictus y enfermedades neurológicas.

La estimulación magnética transcraneal puede cambiar vidas M.T.R. tenía una buena vida en Colombia, con una familia y un trabajo exitoso. Sin embargo, repentinamente y sin razón aparente empezó a sentirse mal, sufría de ansiedad y depresión severa.

Ingresó en varios hospitales en Bogotá, pero ningún tratamiento parecía tener efecto. Después, fue enviada a Barcelona, donde se sometió a la terapia electroconvulsiva y a tratamiento farmacológico. No obstante, los efectos secundarios también afectaron su salud mental y su rutina diaria.

Fue entonces cuando decidió acudir a recibir tratamiento mediante estimulación magnética transcraneal con la Dra. María Ángeles Idiazábal, en Instituto INCIA. Tras 30 sesiones de EMTr, sin haber suspendido el tratamiento farmacológico y un entorno que la animaba constantemente a seguir adelante, comenzó a “sentirse optimista”, a tener ánimos de redecorar su espacio, salir a pasear en bicicleta, volver a su rutina diaria… a tener fuerzas para volver a ser ella.

La importancia del bienestar mental Una salud mental óptima permite hacer frente al día a día, desarrollar habilidades, aprender y trabajar adecuadamente. Pero, cuando el bienestar mental se ve en juego, la persona no puede desenvolverse correctamente en el ámbito social ni laboral.

De las cinco principales enfermedades mentales más comunes en España, la depresión está en el primer lugar y la ansiedad ocupa el cuarto puesto. Cuando los tratamientos convencionales no surten efecto en la persona, las técnicas de estimulación cerebral no invasiva surgen como una de las formas más seguras y eficientes para lograr una respuesta terapéutica mediante la modulación neuronal y así tratar enfermedades psiquiátricas y neurológicas.

Estas técnicas modifican las capacidades plásticas del cerebro, favoreciendo la recuperación o el tratamiento de síntomas que interfieren en la calidad de vida del paciente. INCIA, el Instituto Neurocognitivo con más de 20 años de experiencia, tiene a su disposición tecnologías de última generación y un equipo de profesionales altamente cualificados para ofrecer un centro de alto nivel de especialización a nivel asistencial. Así es como ya ha ayudado a muchos pacientes a volver a ser ellos mismos.