Quita Deudas responde a la pregunta de si se heredan las deudas

Diferentes personalidades famosas se han acogido alguna vez a la Ley de la Segunda Oportunidad por deudas que no les permitían continuar su camino como emprendedores. Pese a esto, en España se generó una Ley similar solo hasta 2015, aplicando una normativa europea en una disposición que adquirió aún más valor tras los estragos de la pandemia en muchas empresas o en personas que perdieron sus empleos, o a familiares que, en algunos casos, habían contraído deudas. Precisamente, sobre esto último, Quita Deudas responde: ¿Se heredan las deudas? También, aporta recomendaciones para enfrentar estas situaciones amparándose en la mencionada Ley.

Adquiriendo compromisos adquiridos por otros A pesar de lo que muchos creen, las deudas sí se heredan en España, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 659 del Código Civil. De acuerdo con este texto, al recibir el patrimonio de la persona que falleció, los herederos también deben recibir cualquiera de los compromisos adquiridos por los difuntos antes de morir, lo cual incluye deudas por préstamos personales, Seguridad Social, tarjetas de crédito, hipotecas y otros productos bancarios.

Cuando la persona fallecida no especificó sus herederos, la Ley establece, que, al igual que el patrimonio, las deudas se distribuyen en primer lugar entre los hijos y descendientes, biológicos o no; luego entre los padres o demás ascendientes que sigan con vida, y, finalmente, el compromiso cae en el cónyuge legal.

Las posibles soluciones a implementar cuando se hereda una deuda que compromete el acceso a una vida digna Estas situaciones pueden representar una enorme carga y afectar la posibilidad de las personas de vivir de manera digna, de emprender o de adquirir nueva financiación para proyectos personales o profesionales. Ante ello, una primera solución sería rechazar la herencia, pero ello implicaría renunciar a los beneficios patrimoniales. Otra salida es aceptar tal herencia a manera de inventario, pagando las deudas pendientes con los bienes existentes en ese patrimonio.

Finalmente, la otra opción es acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, para la cual los asesores de Quita Deudas pueden brindar asesoría y acompañamiento en el proceso de llegar a, incluso, eliminar totalmente la responsabilidad por las deudas heredadas. Se trata de un proceso que implica la labor experta de los abogados especializados en deudas de esta empresa y que puede traer beneficios como, entre otros, descansar de las llamadas incómodas de acreedores, salir de las listas de morosos y todas las implicaciones que estas conllevan, volver a tener tarjetas de crédito y poder contratar de nuevo.

De esta manera, Quita Deudas trabaja bajo la convicción de que una segunda oportunidad es posible para las personas que tuvieron un gran revés en su situación económica personal o en la de su empresa; o heredaron una deuda enorme que adquirieron sus parientes. Se trata de una segunda oportunidad que puede labrar un nuevo camino para estas personas e irradiar beneficios económicos y sociales para las comunidades.