Tarifas duales luz y gas, ventajas e inconvenientes

Una de las características del mercado energético es el crecimiento de la competencia entre compañías, un factor que ha determinado la creación de nuevas ofertas como las tarifas duales, las cuales combinan en un contrato único los suministros de gas y electricidad.

Para facilitar la búsqueda de las mejores tarifas disponibles en el mercado español, la plataforma web Tarífalo cuenta con un comparador tarifas luz y gas que simplifica este procedimiento. Al duplicar los descuentos aplicables, las tarifas duales son una forma eficaz de disminuir el coste de las facturas de forma permanente.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las tarifas duales para luz y gas? Dentro de las ventajas que ofrece el acceso a las tarifas duales para gas natural y electricidad, una de las más importantes es la simplicidad que brinda para gestionar el pago de las facturas de manera sencilla. En ese sentido, la factura del consumo contiene el detalle de ambos suministros, por lo que el consumidor no afronta ningún tipo de problema con el servicio.

En cuanto al aspecto económico, una tarifa dual representa un ahorro importante debido a los descuentos que ofrecen las compañías, por lo que es una buena idea utilizar un comparador tarifas luz-gas. Por lo general, las promociones son aplicables al consumo, por lo que es importante conocer los términos del contrato y su duración.

Por su parte, una de las desventajas de la factura dual es que no todas las empresas ofrecen descuentos permanentes, motivo por el que los precios suben considerablemente después de un tiempo. Asimismo, los servicios de mantenimiento para las instalaciones pueden acarrear un coste extra, generando un precio total superior al imaginado.

El comparador tarifas luz y gas de Tarífalo permite encontrar algunas de las mejores ofertas del mercado En vista de que la tarifa dual cada vez recibe más aceptación entre los usuarios, el comparador de tarifas de luz y gas de Tarífalo agrupa las ofertas de los principales proveedores del mercado en tiempo real. Por ello, los usuarios tienen la posibilidad de comparar las mejores tarifas en un tiempo máximo de un minuto y simplificar los trámites requeridos.

Para utilizar el comparador tarifas luz y gas, los clientes deben rellenar un formulario y tener clara la estimación del consumo medio actual, así como las características de la vivienda y la potencia necesaria. Como un beneficio adicional, los usuarios no tienen la necesidad de aportar su información privada ni tampoco su dirección de correo electrónico.

A través del comparador tarifas luz y gas de Tarífalo, las personas tienen mayores posibilidades de elegir una oferta adecuada en función de su presupuesto y las necesidades domésticas o empresariales. Además del comparador tarifas luz y gas, la plataforma cuenta con un comparador tres en uno para contrastar con las tarifas de luz y gas por separado.