Disfrutar de la magia de Chile de la mano de Mayuru Tour

Chile es un país sudamericano que ha sido premiado en reiteradas oportunidades como el mejor destino para el turismo de aventura a nivel mundial. Observación espacial, glaciares, islas ancestrales, bosques, lagos, montañas, vinos y gastronomía son lo mejor del turismo en Chile. Su capital, Santiago, es ideal para convenciones y eventos.

Cada año, unos 6.000.000 de turistas extranjeros visitan a este país y generan negocios por 3.700.000.000 de dólares, convirtiéndolo en uno de los más visitados.

Mayuru Tour, un operador turístico especializado en este destino, dice que lo mejor de esta nación es la diversidad de paisajes y actividades.

Dos destinos de ensueño para hacer turismo en Chile Mayuru Tour es una agencia de turismo que ha enfocado su servicio en ofrecer viajes a esta nación austral, enfocándose en áreas específicas del país. Su personal está conformado por profesionales que conocen en detalle cada rincón del territorio y, en consecuencia, el potencial de lo que ofrecen. Su modelo de negocio está organizado con base en la venta de circuitos turísticos.

En ese sentido, ofrecen 4 paquetes principales que encierran lo mejor de ese territorio, específicamente en el norte del país. Sus destinos de aventura son Arica & Altiplano Chileno, Altiplano Chileno & Atacama, Altiplano Chileno, Atacama & Salar de Uyuni y San Pedro de Atacama. Otro de sus circuitos más vendidos es Atacama, Salar de Uyuni & Machu Picchu.

Chile es un lugar mágico para visitar, puesto que ofrece al turista paisajes únicos. Su fauna es irrepetible, llena de llamas, vizcachas y vizcuñas. Los paseos son organizados bajo el modelo de excursión, para que los visitantes siempre tengan una experiencia totalmente vivencial.

No hay tiempo para el aburrimiento Las ventajas del turismo en Chile es que no deja espacio para el aburrimiento. Cada uno de los circuitos que han organizado tiene destinos para todos los gustos. Por ejemplo, el circuito Arica & Altiplano Chileno ofrece yacimientos arqueológicos, playas, visitas a parques nacionales con lagos, salares y montañas nevadas.

El circuito que combina el Altiplano Chileno & Desierto de Atacama ofrece vistas únicas e inimaginables de quebradas, salares, oasis y valles. El desierto ofrece una combinación de colores únicos que no se ven en ningún otro lugar del planeta. Este destino se combina con las intensas tonalidades verdes y blancas del altiplano; configurando así una experiencia inolvidable.

Para disfrutar del turismo en Chile, la recomendación siempre es asesorarse con agencias que conozcan en detalle el país. Son profesionales que pueden recomendar los destinos más atractivos y organizar los itinerarios para optimizar el tiempo de la estadía. Además, siempre están al tanto de aspectos migratorios o tarifas para tomar previsiones y evitar contratiempos.