El museo al aire libre de Calvià se amplía con una sexta ruta y cinco nuevas obras tras la bienal BetArt 2023

Las nuevas obras, situadas en Toro y Son Ferrer, han sido creadas por los artistas Anastasia Bellous, Alex Gambin, Ele.Zissou, Dani Hache y Rona Glantz El municipio mallorquín de Calvià continúa con su apuesta por el arte al aire libre y ha abierto una nueva ruta de arte urbano que se suma a las cinco anteriores. Este sexto itinerario cuenta con cinco nuevas obras que se han llevado a cabo en la séptima edición del festival BetArt Calvià, que se celebra cada dos años y que este 2023 tuvo lugar durante la segunda mitad del pasado mes de marzo.

La nueva ruta de arte urbano recorre diferentes emplazamientos de las poblaciones de Toro y Son Ferrer, lugares algo alejados de las zonas más turísticas del municipio y cuyas nuevas intervenciones artísticas favorecerá la llegada de visitantes y la dinamización de la zona y de la actividad económica local.

Las cinco obras tienen estilos y temáticas variadas, pero todas se caracterizan por adaptarse al contexto social y a las funciones del edificio o la institución en el que se han plasmado. Este punto se valoró especialmente a la hora de elegir entre los 86 proyectos que se presentaron para esta última edición, un récord de participación desde que BetArt echara a andar en 2012.

Las obras y sus autores

1. Anastasia Belous - Escuela

Coincidiendo con la temática y título de la obra, el centro de educación infantil municipal Es Vedellet de El Toro acoge la pintura Escuela, de Anastasia Belous (Kiev, Ucrania; 1987), que ensalza la curiosidad de los niños en las primeras etapas de su vida. Belous (@artbelous) los representa en un estado de observación y muestra una voluntad permanente para descubrir qué hay detrás de una ventana imaginaria abierta hacia el exterior.

2. Dani Hache - Limones

Dani Hache (Arucas, Gran Canaria, 1984) proyectó su obra Limones sobre el CREC de Son Ferrer, un centro de refuerzo educativo para estudiantes de Secundaria. Por ello, la propuesta del autor (@danihache) es una alegoría de la docencia, mostrando cómo se usan en la actualidad las nuevas tecnologías para la formación: adquirir el conocimiento moderno mientras se pierde el antiguo, pero con la esperanza de que esa tecnología pueda ayudar a recuperar la sabiduría ancestral.

3. Ele.Zissou - Better Together

La plaza Europa de El Toro, un punto neurálgico para las fiestas locales y el encuentro para jóvenes y niños, es el escenario en el que Ele.Zissou (Salamanca, 1989) ha plasmado su universo de personajes singulares y diversión con un estilo plástico muy definido. El imaginario creado por la autora (@ele.zissou) encaja a la perfección con su entorno, un espacio público lleno de movimiento y actividades.

4. Alex Gambin - Imaginario Colectivo

En esta intervención sobre la central de Endesa en la calle Can Ferrer de Son Ferrer, Alex Gambin (Alicante, 1996) ha representado, mediante el uso de imágenes de archivo, una visión externa de un territorio como Calvià. Gambin (@gambinrot) muestra un pequeño resumen de los lugares, las acciones e, incluso, de los usuarios que dan vida al entorno tras un proceso de investigación histórica. Para mostrar ese imaginario colectivo, el artista ha utilizado el juego compositivo de la superposición.

5. Rona Glantz - Desenre2

La artista Rona Glantz (Caracas, Venezuela; 1982) propuso una obra que, mediante el lenguaje abstracto, resume los propósitos del centro cultural de Son Ferrer, ubicación en la que se encuentra: preservación del patrimonio y participación de la comunidad en la cultura. Rona Glantz refleja su idea del equilibrio como elixir de la sociedad actual y que resulta muy difícil de alcanzar y más aún de mantener.