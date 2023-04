Los Jaleo presentan su primer trabajo 'El Duelo'

El Duelo es el esperadísimo primer trabajo de Los Jaleo editado por Clifford Records, disponible en las principales plataformas digitales desde el 14 de abril. Los madrileños han elegido los estudios Fonorraptor de Madrid para grabar este primer álbum. De la mano de Antonio Arias Astray (productor), la banda aborda ese estilo folclórico-rockero que venía defendiendo desde su nacimiento con sus dos singles de adelanto: Solo por Tu Querer, que habla de los sentimientos que nacen en las entrañas cuando se afronta el último de los estados del querer, el desamor, y Reina Mía, una rumba rockera que cuenta la historia sobre una “salida del armario”.

El Duelo se presentará el 22 de abril en la madrileña sala Rock Palace.

El Duelo es una potentísima primera declaración de intenciones, un absoluto ejercicio de sinceridad consigo mismos que se presenta como una necesidad urgente para la escena. Los Jaleo están fuertemente convencidos de los azares y vías creativas que se abren con la fusión de estilos, mirar hacia lo tradicional desde su devoción más sincera: el Rock and Roll.

Las letras de este primer trabajo bucean en los mares personales de estos cuatro músicos. El desamor, las propias experiencias vitales de identidad, la locura y supervivencia interior de uno mismo o el reclamo del querer son algunos de los temas que centran su tiro en este primer trabajo. Todo ello se enreda en una amalgama de sus estilos favoritos: Rock and Roll, Neo Swing, Psychobilly, Copla, Canción de raíz Hispanoamericana…

Este EP está compuesto por cinco canciones, en las que además se incluye la revisión sobre la popular canción de Federico García Lorca, Anda Jaleo.

El Duelo tracklist está formado por Solo por Tu Querer, No Hay Amor, Psycho, Reina Mía y Anda Jaleo.

Los Jaleo está formado por cuatro músicos que apuestan por la fusión del rock con las músicas del folclore hispano y americano. Su objetivo es reivindicar la música de raíces extrañamente olvidadas de las melodías del Folclore Castellano, Flamenco e incluso Latinoamericano a ritmo de Rock and Roll, Surf o Psychobilly. Creen que la esencia de “Jaleo” se encuentra en demostrarle al gran público como la Cumbia, la Copla o los Pasodobles pueden encontrarse con melodías típicas del Spaguetti Western de Morricone. Se han propuesto modernizar clásicos, mezclar culturas y ofrecer frescura mezclada con “lo de siempre”. Como ellos mismos dicen: “Mojar churros en Coca-cola”.

