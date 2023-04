Las agencias 'rinoceronte' de SERSEO para no extinguirse en 2023

La comunidad de agencias de marketing digital SERSEO Marketing anuncia una nueva ventana de licencias para agencias. Una oportunidad para aquellos profesionales del marketing que ya tienen su propia agencia trabajando con clientes y desean unirse a su modelo de negocio.

SERSEO Marketing Digital es una comunidad de agencias de marketing digital en España, y está formada por consultores de marketing digital expertos de todo el país. Los miembros de la comunidad se unen para colaborar entre ellos, ahorrar costes a la hora de utilizar herramientas y luchar contra esa soledad del autónomo que cada año acaba con más de la mitad de las microagencias que suben su persiana virtual con toda la ilusión y las ganas.

Con más de 25 años de experiencia acumulada en el mercado, se ha posicionado en el espacio dejado por las grandes agencias del sector y las compañías operadoras de telecomunicaciones y servicios tecnológicos. Su oferta se basa en ofrecer servicios de marketing digital de calidad a través de la asignación de un "consultor a un clic", que acompaña al cliente en el proceso como un departamento de marketing digital. De esta forma, la empresa ha conseguido desarrollar un servicio low cost de marketing digital con la misma calidad que hace unos años solo los grandes presupuestos de marketing podían conseguir.

Y es que su innovador modelo de trabajo está consiguiendo democratizar el marketing digital, haciendo posible que cualquier pyme pueda permitirse tener su propio departamento de marketing digital todo el año a su disposición.

La comunidad crece constantemente, ya que cada vez son más los profesionales que buscan respaldo y que encuentran en ella todo el apoyo que necesitan para que su empresa no solo sobreviva, sino que alcance el éxito.

Y es que su modelo de trabajo está diseñado para ofrecer a los profesionales del marketing digital la oportunidad de unirse a una comunidad reconocida y con amplia experiencia, en la que pueden compartir sus impresiones, dudas, casos de clientes y aprender de otros profesionales. Además, la comunidad de agencias brinda a sus miembros una extensa gama de beneficios que les permite mejorar sus servicios y ampliar su cartera de clientes.

Tanto las agencias más veteranas como las más nuevas trabajan siguiendo rigurosamente el "Método de los 3 pasos". Una estrategia creada y testeada por los profesionales de la agencia durante años, que permite llevar a cabo cada proyecto de una manera ordenada y aplicando en cada momento a cada cliente lo que necesita. "Te dicen: hazlo así, que va a funcionar, y funciona. El método es imprescindible para trabajar con los clientes y nos ha permitido democratizar el marketing", comenta Laia Mataró, consultora de marketing digital en Barcelona.

La nueva promoción está dirigida a profesionales. La agencia está formada por expertos con amplia experiencia que se encargan de guiar a los nuevos miembros en su camino hacia la puesta en marcha de su negocio o hacia el relanzamiento del mismo. Un programa de capacitación y un acompañamiento por parte de los mentores que es muy valorado por quienes entran a formar parte de la comunidad de agencias. "La mentorización es fundamental. Es la clave para aterrizar todo el proceso, para comenzar a trabajar con un cliente real. Ese es el gran valor de la comunidad", asegura Laura Jáñez, consultora de marketing digital en León.

El objetivo por el que trabaja la comunidad de agencias es ayudar a sus miembros a ofrecer soluciones de marketing digital efectivas y rentables a sus clientes. Tal y como explica su CMO, Miguel A. Manrique Ordax: "El modelo que hemos conseguido permite que cualquier persona pueda trabajar con todos los recursos y capacidad de una gran agencia de marketing digital, sin tener que asumir los costes necesarios para ello. Contando con todo tipo de recursos humanos y técnicos para ofrecer un buen servicio a sus clientes. La permanente innovación aplicada y la unión de muchos pequeños esfuerzos pueden ayudar en el camino. El modelo EXO de SERSEO es el que me hubiera gustado encontrar hace 25 años, cuando comencé a vivir del marketing digital. Me hubiera permitido exclusivamente centrarme en el mejor servicio al cliente, sin preocuparme del 75 % restante que supone la gestión diaria de una agencia de marketing digital en este país".

Esta nueva promoción es una oportunidad para aquellos profesionales del marketing digital que tienen una agencia y buscan unirse a un equipo sin perder su independencia de facturación o clientes. Con el que, además, podrán mejorar sus habilidades, ampliar su cartera de clientes y contar con profesionales expertos que les ayudarán a ofrecer un servicio mucho más completo, consiguiendo así los objetivos de sus clientes y la fidelización de los mismos.

Una gran oportunidad para las agencias de marketing digital que buscan crecer en una industria en constante evolución y evitar que la agencia se convierta en una especie en extinción, y sobreviva como un rinoceronte.