La importancia de las copias de seguridad, de la mano de Datos101

Las empresas deben ser conscientes de la importancia de realizar copias de seguridad. Si llegara a ocurrir algún error, ataque ransomware, perdida de información o borrado, la empresa se vería verse perjudicada de manera considerable en todos los aspectos. Teniendo esto en cuenta, es fundamental contar con un plan de recuperación de desastres bien elaborado que incluya copias de seguridad en la nube. Estas copias de seguridad permiten proteger los datos de la manera más segura y eficiente. Datos101 ofrece a sus clientes la manera de automatizar este proceso con todas las medidas de seguridad posibles.

La importancia de respaldar la información digital En el mundo digital actual, la información es el activo más valioso de una empresa. Debido a esto, uno de los principales objetivos de los hackers informáticos son los datos que pueden estar en riesgo debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas. Las copias de seguridad son una herramienta crucial para proteger los datos de las empresas, especialmente cuando estas se realizan de forma automática en la nube. Las copias de seguridad en la nube permiten a las empresas almacenar sus datos en un lugar seguro y accesible desde cualquier ubicación, flexibles y escalables, lo que significa que pueden adaptarse a las necesidades de cualquier empresa. A través de los servicios Datos101 las empresas podrán obtener un servicio de gestión automática de copias de seguridad online, respaldando sus datos, ficheros, bases de datos, Exchange, Office365, máquinas virtuales, etc.

Detalles sobre los servicios y beneficios de Datos101 Datos101 ofrece una amplia variedad de servicios de almacenamiento, backup, continuidad de negocio, ciberseguridad, servicios cloud, etc. Estos servicios están adaptados y optimizados para las necesidades de cualquier tipo de empresa. En este sentido, cuentan con planes de DRP que proporcionarán un proceso de recuperación y minimización de datos más ágil en el caso de incidente no planificado.

Datos101 cuenta con un departamento especializado dedicado al proceso de migración de datos, gestión y monitorización de copias de seguridad en la nube. Las empresas obtienen una mayor seguridad de sus datos, mejorando su experiencia de usuarios.

Además, Datos101 ofrece un servicio de soporte técnico que le permite al usuario encontrar una solución inmediata a casi cualquier error.