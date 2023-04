Consultoría en programas de monitoreo de vibraciones mecánicas, termografía infrarroja y ultrasonido con Sielecom S.A.S.

Para las plantas actuales, hoy en día, es más importante que nunca mantener su maquinaria en buen funcionamiento y no esperar a que estas fallen para tomar acciones, derivando en altos costos de mantenimiento y hasta pérdidas elevadas en la producción. No obstante, incluso el mantenimiento preventivo ha evolucionado, pasando a uno que se basa en la condición de los activos, conocido como "CBM", entre ellos están: el análisis de vibraciones mecánicas, la termografía infrarroja y el ultrasonido.

Aprender a utilizar estas herramientas puede ser crucial para una empresa, por lo que es necesaria la consultoría de expertos como Sielecom S.A.S., una consultora colombiana especializada precisamente en estas tecnologías modernas de mantenimiento.

¿En qué consiste el análisis de vibraciones mecánicas, termografía infrarroja y el análisis por ultrasonido? Tanto la termografía infrarroja, el análisis de vibraciones y el ultrasonido corresponden a tres de las técnicas más modernas de mantenimiento predictivo.

Por un lado, el análisis de vibraciones mecánicas consiste en la detección de los fallos de las máquinas rotativas según las vibraciones que esta produce, las cuales, simultáneamente, son rigurosamente analizadas por un experto. Por medio de este análisis se pueden detectar de manera temprana, por ejemplo, el desgaste de rodamientos y cojinetes, desbalances, desalineación, desgastes de cajas de engranajes, etc.

Por otro lado, la termografía infrarroja consiste en el uso de dispositivos de toma de imagen sin contacto, es decir, el uso de cámaras termográficas especializadas en tomar fotografías infrarrojas para ser analizadas y convertir esta información térmica que emite el activo o máquina industrial en información valiosa para el diagnóstico del componente en cuestión. Y el análisis por ultrasonido, una técnica muy versátil, con las opciones de detección por contacto y aéreo, con una alta capacidad de identificación temprana de falla mediante la captura de sonidos de muy alta frecuencia que evidencian la condición de los diversos activos de la compañía; entre ellos se encuentra el equipo rotativo, en el cual se puede detectar el incremento de la fricción entre componentes, la disminución de la lubricación, elementos rodantes averiados, pista interna o externa en condición temprana de fallo y en equipo eléctrico se puede detectar la existencia de anomalías, como efecto corona, arcos voltaicos, contactos defectuosos y fugas eléctricas y de gas. La combinación de estas técnicas son de gran ayuda para la identificación temprana de falla y la condición del activo, puesto que son efectivas y eficientes. La razón es que permiten tener un diagnóstico preciso del estado de un activo, sin necesidad de detener el proceso y despiece de activos. Una vez se obtiene esa información, se puede planificar la actividad determinada por el departamento de mantenimiento en el momento apropiado, evitando la parada deliberada del proceso de producción.

Consultora especializada en el análisis de la vibración, la termografía infrarroja y el ultrasonido Sielecom S.A.S. es una consultora que se especializa en estas técnicas de vanguardia aplicadas a la gestión del mantenimiento. De hecho, conoce y maneja a la perfección los programas de monitoreo de vibraciones mecánicas, termografía infrarroja y ultrasonido, con lo cual pueden ofrecer ayuda y asistencia a las empresas que quieran sacar el máximo provecho a estas técnicas predictivas.

Algunas de las situaciones en las que los expertos de Sielecom S.A.S. pueden ofrecer ayuda son, por ejemplo, en la técnica de vibraciones mecánicas, la selección y validación de puntos de medición vibratoria; instalación de sensores; identificación de una data bien tomada; interpretación de espectros y realización de las acciones preventivas y correctivas necesarias. En cuanto a la termografía infrarroja, pueden ayudar a garantizar tomas termográficas perfectas, la óptima relación distancia objeto "RDO", selección de lentes, tipos de transferencia de calor, interpretación de termogramas y puesta en marcha de acciones preventivas y correctivas. El uso adecuado de los análisis de ultrasonido y la puesta en marcha de un efectivo programa de Monitoreo de Condición de activos de planta.

Para poder contratar los servicios de Sielecom S.A.S. o conocer más información acerca de su servicio de consultoría, la firma dispone de un sitio web, mediante el cual se puede saber mucho más al respecto, así como contactar directamente con sus profesionales.