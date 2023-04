ESMEsoft ha desarrollado un software para la organización de partidos de fútbol y streetball

Las aplicaciones de organización de partidos de fútbol o baloncesto streetball poseen una gran demanda dentro del sector amateur del deporte. Una mecánica común de estas aplicaciones es poder comunicarse con otras personas para jugar un partido. Esa simpleza es la que provoca que no exista una aplicación por excelencia.

Sin embargo, la propuesta de ESMEsoft va más allá de eso. Con el objetivo de desarrollar los deportes de manera masiva, la empresa malagueña de desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles ESMEsoft ha desarrollado un software que cuenta con opciones únicas y exclusivas en el mercado. No solo resuelve los problemas diarios de los amantes del deporte, sino que también lleva la organización aficionada de partidos a un nivel más profesional.

Partidos de fútbol y baloncesto que unen a profesionales Las aplicaciones ESME Football y ESME Basketball están diseñadas de tal manera que cubren las necesidades básicas de todos aficionados del baloncesto o futbol: encontrar a alguien con quien jugar en su tiempo libre. Cualquier usuario registrado puede crear un "partido rápido": utilizando una interfaz conveniente y comprensible, el usuario ingresa la hora y el lugar de la reunión y todos los jugadores de fútbol o baloncesto en su ciudad reciben una notificación automática. Estos pueden aceptar reunirse o ignorarla. Así, todo aficionado al baloncesto o al fútbol puede encontrar con quién jugar después del trabajo, los fines de semana o en el tiempo libre.

Sin embargo, estos encuentros "no oficiales" pueden suponer un verdadero impacto en el perfil de cada jugador. Mediante la creación de una cuenta del jugador, los usuarios pueden mostrar sus logros e historial de estadísticas, unirse a equipos de futbol o baloncesto existentes o crear el suyo propio. Pueden organizar su propio equipo mediante la creación de perfil del gerente del equipo, que es absolutamente gratis, encontrar jugadores, participar en partidos y torneos en toda España, acumular estadísticas y ser más visibles. De esta manera, se genera un panel de difusión en el que el club otorga notoriedad a sus integrantes, pudiendo incluso crear ofertas para patrocinadores y enterarse de cualquier novedad sobre el club o futuros compromisos.

En adición, la plataforma permite a los clubes inscribirse en torneos de fútbol o baloncesto, compitiendo con otros equipos los cuales buscan alzarse victoriosos, lo que supone premios en metálico.

Portal de empleo para todo el sector deportivo La aplicación es capaz de hacer más fácil la gestión de equipos y torneos como también la creación de partidos informales. Sin embargo, también se ocupa de todos aquellos alicientes que vuelven un encuentro informal en uno con una connotación más formal. Los protagonistas son los jugadores, pero la plusvalía de los partidos la otorga el profesionalismo del personal.

Es por eso que, por medio de las aplicaciones ESME Football o ESME Basketball, los usuarios pueden solicitar personal profesional que asista a los encuentros, tales como médicos, árbitros, entrenadores e incluso periodistas novatos. El precio lo delimitará de cada uno de ellos en su propio perfil, por lo que se dispone de una gran variedad de personal elegible.

ESMEsoft se encarga que todo el entorno profesional que rodea al deporte encuentren una oportunidad en el mercado laboral y que los jugadores amateurs o profesionales tengan una experiencia similar a la de las altas ligas.