¿Por qué son importantes las certificaciones VMware?, las ventajas de JMG Virtual Consulting como uno de los mejores partners en certificación

La presencia del proceso de virtualización en las empresas permite mejorar la eficiencia, reducir los costes y facilitar la administración. VMware, en este campo, es considerado una de las plataformas más populares a nivel mundial, ya que, con su aplicación, las organizaciones pueden gestionar su infraestructura virtual y acelerar la transformación digital.

Las certificaciones VMware se erigen en la mejor forma de especializarse en el diseño, instalación y gestión de un entorno de VMware vSphere real.

En este contexto, JMG Virtual Consulting aparece como uno de los mejores partners de certificación oficial VMware en España durante los últimos 12 años.

Certificación oficial para “no quedar fuera” del mercado Un 50 % de los servidores virtualizados están basados en VMware, por lo que el fabricante norteamericano es pionero en virtualización del almacenamiento y de las redes.

Asimismo, esta herramienta consiguió integrarse con los principales referentes cloud: AWS, Azure, Google etc.; por lo que es ideal para trabajar con el cloud y entornos virtualizados tradicionales, además de liderar la creación de clouds híbridas.

En este escenario, las certificaciones VMware son importantes para validar los conocimientos fundamentales necesarios para integrar y administrar la tecnología que permite obtener los resultados empresariales deseados. De modo que la certificación es exigida en cualquier proyecto de virtualización y aquella organización que no cumpla con ella quedará fuera del mercado.

De hecho, VMware experimentó un cambio en su política de certificaciones – pasando de una certificación por versión a otra por año – que requiere de una renovación permanente.

Para obtener estas certificaciones se debe acudir a cursos específicos para cada caso. Desde la consultora IT JMG – con una amplia experiencia en soluciones de virtualización de sistemas & cloud computing – ofrecen formaciones y certificaciones oficiales de VMware vSphere.

Para el caso de VMware se plantean varios niveles de certificación: Data Center Virtualization (DCV, Network Virtualization (NV), Cloud Management and Automation (CNA), Digital Workspace (DW), Security (Sec) y Application Modernization (AM).

Uno de los cursos con realización presencial en Madrid y Barcelona, explora la instalación, configuración y gestión de VMware vSphere ICM.

La firma cuenta con expertos de campo e instructores oficiales de VMware que entienden los métodos de estudio y saben de las técnicas prácticas para realizar exámenes. Además, muchas veces, estos profesionales suelen implementar en la vida real las soluciones de cloud o virtualización de sistemas enseñados en clase.

El camino a la certificación VMware La prestigiosa consultora española propone un programa sencillo de cinco pasos para lograr la certificación oficial VMware.

El primero consiste en crear un plan de estudios con la posibilidad de una auto-prueba al final de cada semana para afianzar los conceptos; programar el estudio en calendario para crear un hábito duradero de estudio; y trabajar de forma práctica con laboratorios en entornos reales.

Otro paso es el de conocer los objetivos rectores del examen, por lo que podrán descargarse en vía web los conceptos y materiales necesarios. Por último, aconsejan la creación de recordatorios diarios con los objetivos de certificación VMware.