'El niño de la manteca', el grito de rebeldía femenino de un thriller incontestable

Editorial Caligrama publica la última - y esperada - entrega de Muñoz Grau. En un momento como el actual, los lectores deben alegrarse de que aparezca en el mercado una novela enjundiosa y genuina, capaz de darle su verdadero sentido al término «empoderamiento de la mujer».

En el caso de El niño de la manteca, la defensa de la mujer no son palabras huecas, sino una historia doliente, rebelde y sanadora que realmente sirve para que todos los amantes de la igualdad de oportunidades disfruten de una lectura que puede suponer una raya, un antes y un después, en sus trayectorias vitales.

Tal es la magnitud de esta novela, la última entrega de un autor que está echando abajo la puerta del mercado editorial y que se encuentra en un momento dulce desde el punto de vista creativo. No en vano, El niño de la manteca se presenta como todo un festín literario de la mano de Muñoz Grau, todo un alquimista del relato. Con bastante probabilidad, se encuentra ante su narración más enjundiosa y que atesora la mirada más larga. La trama se presenta con un punto de salida planteado con el siguiente interrogante: ¿Qué ocurre cuando un grupo de mujeres decide cambiar el relato de los hombres?

La historia sitúa al lector en plena posguerra civil española, un periodo histórico y un paisaje social donde la división entre vencedores y vencidos es lacerante. Muñoz Grau tiene la elegancia de edificar un ramillete de personajes donde no reina un maniqueísmo plano, sino que ha logrado edificar una galería de espejos en los que el lector se verá reflejado y únicamente quedará como juez de las distintas actitudes morales que se le mostrarán. Las personas se encuentran ante una narración libre que opera como un campo de batalla donde está en juego el botín acumulado durante la guerra… y su consecuente relato.

No está de más echar un vistazo al interior de las páginas para paladear, sin destripar nada esencial, algo de esta poderosa narración, todo un grito de rebeldía femenino: «Lo aprieta en un puño que esconde entre sus ropas. Repasa toda la habitación, los detalles fuera de su sitio y, acercándose al cuadro del Dios que todo lo ve, lo descuelga para confirmar los dos agujeros que dan a la sacristía. Se sube al reclinatorio, coloca sus ojos en los ojos que sabe al otro lado y, mordiéndose la lengua, con lágrimas que no sabría explicar, observa largamente que el Niño la mira». No hay dudas: una novela que ha llegado para quedarse.

El autor José Antonio Muñoz Grau (Orihuela, 1953). Se trata de un autor tremendamente prolífico que se encuentra en el cénit de su carrera literaria. Ha publicado los siguientes libros: Antología oriolana (poesía, 1971). Un país de borregos (teatro, 1990). Una Navidad en Orihuela y otros cuentos (Ediciones Empireuma, 1992. Ilustraciones del autor). Un republicano en Orihuela del señor (novela histórica, 2014). Pincelito (Lacre Ediciones. Novela histórica, 2016). La vuelta al mundo en una pompa de jabón (Editorial Separata. Cuento, 2017. Ilustraciones del autor). Operación Malasombra (cuento. Editorial Separata, 2018. Ilustraciones del autor). Olivia y el monstruo de la Indiferencia (cuento. Editorial Separata, 2018. Ilustraciones del autor). Amores sotánicos (Editorial Separata. Novela histórica, 2018). Rebelión en el bosque de Irati (Editorial Separata. Cuento, 2019. Ilustraciones del autor).

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y best seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.