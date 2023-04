El International Krav Magá Training Camp 2023 tendrá lugar en As Pontes

Una de las disciplinas de defensa personal más completas a nivel mundial es el sistema de Krav Magá. Se trata de un sistema moderno y en constante evolución que fomenta el cuidado mental y físico, fundamentado en conceptos y principios de defensa y ataque.

Esta práctica tiene su propio evento, el International Krav Magá Training Camp, el evento de defensa personal nacional e internacional que se lleva a cabo anualmente en España. En el 2023, el encuentro se realizará en As Pontes, contando con el apoyo de la Escuela HKF y la presencia de TML Official Shop, la tienda de ropa deportiva y accesorios para Krav Magá seleccionados por el Maestro Internacional Martín Luna.

Campamento de Entrenamiento Internacional Krav Magá Cada año, más de 100 practicantes y aficionados del prestigioso sistema TML de Krav Magá y las artes marciales, se reúnen en uno de los eventos más destacados de defensa personal y las artes marciales, provenientes de diversas ciudades de España y de otros países, como Francia, Portugal, Inglaterra, entre otros.

El próximo encuentro será el día sábado 1 de julio de 2023, en la localidad de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). Fiel a su origen, el evento estará enfocado en el entrenamiento físico/militar, donde se desarrollarán técnicas basadas en la disciplina Krav Magá, orientadas a alcanzar el mayor daño con el menor riesgo y en la menor cantidad de tiempo.

De la misma forma, se proporcionarán módulos formativos de defensa personal femenina, para personas con alguna discapacidad, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para el personal sanitario.

En cualquier caso, las inscripciones para el International Krav Magá Training Camp están abiertas hasta el 1 de junio en el portal web de la Escuela HKF.

Beneficios del Krav Magá La práctica de este tipo de sistema de defensa personal ofrece una variedad de beneficios para quienes se dedican a ello. Entre los más destacados, están el forjamiento del carácter y el incremento de la autoconfianza.

De la misma forma, el Krav Magá ayuda a canalizar la fuerza propia en situaciones de estrés y en el día a día. También permite desarrollar una habilidad y sentido de alerta en todo contexto y fomenta la concentración dividida, fundamental en situaciones de peligro o amenaza. Por otro lado, el cuerpo también se ve beneficiado, ya que mejora la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la musculatura. En conclusión, este deporte no solo fortalece la salud física, sino también la salud mental, la seguridad propia y la autoestima, especialmente en las mujeres. Por esta razón, cada vez son más las personas interesadas en esta disciplina.