¿Dónde encontrar una tienda de dulces nutritivos? Caña y Canela

El consumo de dulces saludables tiene varias ventajas para la salud, en comparación con los dulces tradicionales, que a menudo contienen grandes cantidades de azúcar y grasas saturadas. Además, los postres saludables contienen más nutrientes que los normales, por ejemplo, algunos contienen frutas o nueces, que son ricas en vitaminas, minerales y fibra.

Por este motivo, estos son una excelente opción para las personas con alergias o problemas de salud que necesitan adaptarse a una vida más saludable. Con este fin, Caña y Canela presenta su línea de dulces nutritivos que garantiza una alimentación saludable y equilibrada.

Una repostería saludable que presenta un catálogo completo y único Caña y Canela es una repostería de Santo Domingo que crea recetas tradicionales, pero de forma saludable debido a que son bajos en calorías y no incluyen gluten o leche. Además, los postres son hechos a base del edulcorante Monkfruit o fruta del monje, cuya composición es más dulce que el azúcar, pero no incrementa la glucosa en la sangre, no causa caries en los dientes ni tiene efectos adversos a comparación de otros endulzantes convencionales. Por esta razón, el catálogo de dulces es apto para diabéticos, adeptos de la vida fitness o personas que desean cuidarse.

Asimismo, Caña y Canela proporciona una línea nutritiva amplia a los consumidores como rollitos de canela, pasteles, cheesecakes, polvorones, twix, pie de limón, square cakes de diferentes sabores, suspiros, cupcakes etc. Además, cada producto está compuesto por proteína y antioxidantes, convirtiéndose en una alternativa perfecta para un desayuno ligero, una merienda o un aperitivo después del gimnasio.

Más allá del dulce La oferta de Caña y Canela no solo abarca el mundo del dulce, ya que también cuentan con alimentos salados. Por esta razón, en su menú están disponibles las siguientes opciones: rollitos de jamón, tortillas de harina de almendras y mini pizzas crust.

Por otro lado, Caña y Canela fue fundada por Eva en 2020 como una solución para las personas que presentan condiciones médicas como alergias o diabetes. Muchas veces, estas personas se restringen totalmente de alimentos placenteros como el chocolate, el helado y los postres debido a que indican un riesgo para su salud. Sin embargo, Caña y Canela creó alternativas que les ayuda a mantener hábitos saludables y disfrutar de lo que más les gusta.

En conclusión, las recetas de Caña y Canela son un honor para la tierra y la cultura de la República Dominicana. Cada postre y aperitivo homenajea a la isla del Caribe y la tierra que permite el cultivo de los deliciosos productos que dieron luz este novedoso emprendimiento.