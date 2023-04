Jesús no lo sabía

Siempre había pensado que no era justo que Jesús tuviera privilegios con respecto al resto de los mortales por el hecho de ser el Hijo de Dios... Pensaba que el hecho de saber qué sentido tiene la vida era una ventaja. El hecho de saber de dónde vienes y a dónde vas. El hecho de saber a qué has venido a la vida y cuál es tu misión en ella. Pensaba y pienso que tener claro estas cuestiones es el factor definitivo para ser feliz. Porque, uno puede ser un fracasado en el aspecto en el que la sociedad define este concepto. Pero si se sabe a qué has venido al mundo en ese sentido lo has conseguido, eres un triunfador aunque fracases socialmente.

Por eso consideraba que Dios era injusto al haber distinguido a un ser humano con ese saber. Pero, un día leí en la Biblia que cuando Jesús tenía 12 años se perdió y lo encontraron sus padres en el templo haciéndole preguntas a los rabinos. Yo pensé: si Jesús era el hijo de Dios, ¿Qué necesidad tenía de hacer preguntas? La respuesta es que como yo, Él se tuvo que encontrar.

Este hecho sumado al hecho de que la Biblia está plagada de números con un sentido cabalístico, me llevó a introducirme en el mundo de la cábala de la mano del investigador y profesor Mario Sabán, al que encontré en Youtube. Él me llevó a escarbar en el motivo por el que cristianismo y judaísmo se separaron. Él me llevó y me está llevando cada día a despejar mis dudas y lagunas. Por lo cual le estoy muy agradecido...