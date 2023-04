Estado laico. Legalizados los incompetentes

Ha concluido la Cuaresma con la Resurrección de Cristo. Multitudes de personas, han contemplado y participado en las innumerables procesiones. Desde hace más de dos mil años, millones y millones de personas de todas las clases sociales, han reconocido como a su Dios, Señor y Salvador, a Cristo Jesús, Hijo de Dios y por tanto Dios como el Padre. Llegaron los incompetentes y manifiestan en su ¿insensatez o maldad? Que Dios no existe, que eso promovido por la Iglesia Católica para esclavizar a los fieles y estafarlos y vivir a costa de ellos. Ellos son los que dan de comer a los pobres, a los parados, a los necesitados y en su necedad o malicia, no ven o no quieren ver, que veo en esta Semana Santa, en Madrid, una fila interminable de personas que acuden a que los den comida, si, comida, porque no tienen que comer.

¿Cómo nos podíamos imaginar que unas personas de esta calaña gobiernen en España? No queda nada en su sitió, todo lo han destrozado, y como el pueblo soberano, “Pueblo sufrido y globero” (Cantinflas) no despierta, tenemos incompetentes gobernando por los siglos de los siglos, AMEN.