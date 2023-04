Hay muchos aspectos de la vida para pensar en que Europa se está degradando a pasos agigantados. Ya sabemos, se empieza por dejar de lado la vida cristiana y, pronto, se precipitan las inmoralidades más preocupantes. Ya no es cosa de que existan personas que se olvidan de los modos corrientes de ser según la naturaleza, es que son los mismos políticos, en su afán por contentar a unos cuantos, quienes convierten el sistema legal de normas de planteamiento cristiano a unas cuantas leyes perversas.



Entonces resulta que hay hombres y mujeres que no se casan. Se juntan durante un tiempo. Si los matrimonios se rompen con gran facilidad, por las leyes que lo favorecen, las parejas no casadas ya no digamos. Esto significa que tanto el hombre como la mujer no piensan en el otro, piensan en sí. Se acaba el amor. Estamos ante una sociedad egoísta. Cada uno a lo suyo. Esta tendencia termina influyendo en muchos matrimonios, aunque estén legítimamente constituidos. El solo hecho de la posibilidad del divorcio hace que un número importante de los que se casan consideran, incluso desde el principio, la posibilidad de que eso se acabe.

Y, claro, no hay hijos. Y si los hay es uno o dos, para regocijo de los padres, y tarde, es decir, cuando son ya mayores. Escasez de natalidad, mala educación de los hijos, nula práctica cristiana de un porcentaje importante de los jóvenes o menos jóvenes que se casan o no se casan. Y Europa se vacía.