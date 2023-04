Pablo Bogado, el estilista que diseña un rubio único

Elite Blondes quiere resaltar el poder creativo del colorista Wella diseñando un rubio exclusivo y personalizado. Bajo su eslogan: “Un rubio único, parecido a nadie. Como tú.”

Pablo Bogado, el reconocido estilista lanza su nueva colección con todas las tonalidades de rubios que serán tendencia esta primavera y verano.

Elite Blondes es una campaña de Pablo Bogado creada para el Grupo Wella y System Professional.

El rubio nunca pasa de moda, nunca se ha ido y en esta nueva colección demuestra que está más vivo que nunca. Porque cuando alguien lleva un buen rubio nadie queda indiferente.

Elite Blondes es la nueva colección del reconocido colorista Wella Pablo Bogado. Para el estilista, el color es su herramienta de expresión y así lo demuestra con los 6 rubios únicos de esta colección. Capaz de jugar con la luz y dimensión de cada cabello hasta llegar a una armonía perfecta entre cada estilo de vida y rostro de cada clienta. “Cuando Wella me propuso crear esta colección no tuve ninguna duda que era el momento de desatar la máxima creatividad y realizar una colección que empodere a las rubias y sean los tonos tendencia esta primavera y verano”, explica Pablo Bogado, director de Pablo Bogado – Hair Studio.

En palabras de Pablo Bogado: “Me gusta crear un rubio que sea exclusivo para cada una de mis clientas. Por eso, siempre antes de comenzar realizo con cada una de ellas un asesoramiento personalizado. Diseños de rubios únicos, que aún no existen y no encontrarán en la carta de color."

La máxima con la que trabaja Pablo Bogado, embajador de System Professional, línea de lujo del cuidado del cabello del Grupo Wella, es la de crear diseños de colores únicos, pero siempre con una total y absoluta prioridad en el cuidado del cabello, consiguiendo tonalidades espectaculares diseñadas en exclusiva para cada clienta. Porque nunca hay dos tonos iguales, tan únicos como cada una de sus clientas.

Tener un tono rubio cuidado, fuerte y vibrante, no implica estropear el cabello, en contra de lo que suele pensar. Es posible respetar al máximo la estructura del cabello siendo rubia, teniendo un pelo precioso y sano, utilizando solamente productos de máxima calidad y las técnicas adecuadas.

“El cabello es una pieza clave en la imagen de la mujer. Puede alterar su estado de ánimo y es muy emocionante saber que mi equipo y yo ayudamos no solo con la apariencia de las personas, sino que también tenemos el poder de mejorar su confianza y autoestima. No hay nada más atractivo que una mujer segura de sí misma y ver la alegría de mis clientas después de un cambio de look, es sin duda la parte más gratificante de mi trabajo”, explica Pablo Bogado, director del Studio.

Hay un rubio de élite para todas En esta revolución máxima de rubios que va desde los tonos más fríos a los más cálidos, el cabello merece ser tratado con todo el cuidado y atención.

Para ayudar a las mujeres a elegir el tono de rubio perfecto, Pablo ha dado vida a estos 6 "rubiazos" de una colección creada con mucho cariño y que está inspirada en sus clientas reales: mujeres cultas, inteligentes, luchadoras y exitosas. “Es un grito para que a nadie se le olvide y que tú mujer recuerdes siempre, que sea cual sea tu apariencia física, mereces decidir qué color quieres llevar en el cabello o qué estilo de ropa vas a vestir sin ser juzgada por ello.”, sentencia Pablo Bogado.

Golden Honey: rubios dorados y miel Es el rubio más elegante de la colección. Apto para todo tipo de mujeres y pieles. "Hemos añadido un toque de brillo y equilibrio con efecto balayage. Si eres una mujer atrevida y alegre este es tu tono. Una iluminación perfecta de cabello y rostro para tener un éxito asegurado con tu cambio de look.", explica Pablo.

Rubio Champán: rubio vainilla Es el rubio que marca la diferencia en esta colección. Totalmente personalizado para cada mujer. "Si buscas un look fresco y moderno este es tu tono. Creamos un efecto mousse añadiendo profundidad y respetando siempre la base natural creando un efecto de dimensionalidad en el cabello", señala el experto.

Platinum: rubio platino Llega el tono más extremo y la especialidad del Studio. No dejará indiferente a nadie. Apto para mujeres con la piel más clara o pálida. "Si tienes los ojos claros también será un cambio de look excelente. Un tono que no se encuentra en cualquier sitio y que hará que seas el centro de atención", indica Pablo.

Blonde Mix: rubio almendrado El tono perfecto para las morenas o castañas que tienen almas de rubias. Pablo añade que "aplicando nuestra propia técnica mix conseguimos hacer iluminaciones de rubia en cabellos más oscuros. Sí, es el primer paso para convertirte en rubia arriesgando lo justo. Iluminaciones de tonos rubios manteniendo siempre tu propia base natural".

Sobre Pablo Bogado Pablo Bogado es un reconocido estilista-colorista Wella, embajador de System Professional (línea de lujo de cuidado del cabello del Grupo Wella) y embajador de Termix (las herramientas líderes y favoritas de muchos estilistas). Con más de 19 años de experiencia, cuenta con su propio salón en pleno barrio de Chueca: PABLO BOGADO – HAIR STUDIO. Su especialidad, mechas balayage, tratamientos de hidratación y extensiones. Su máxima es crear diseños de color únicos donde siempre el cuidado de su cabello es su prioridad. Un apasionado de su trabajo.