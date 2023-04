PORTRAIT Eyewear apuesta por una nueva visión de las gafas de lujo

En un mundo en el que las gafas de lujo suelen considerarse inalcanzables, PORTRAIT está cambiando la narrativa. La marca está demostrando que el llamado luxury-eyewear puede ser accesible e innovador a la vez, trastocando la forma tradicional de hacer negocios y estableciendo un nuevo estándar en el mundo del fashion y en el sector de las gafas de lujo.

PORTRAIT es una marca italiana de gafas fundada por los hermanos hispano-venezolanos Valentina y Gabriel Hernández, ambos entusiastas y coleccionistas de monturas. Cuando lanzaron PORTRAIT, los fundadores querían crear una marca que reflejara su importante pasión por este accesorio, así como por el arte. Pretendían combinar un producto artesanal de máxima calidad con una fuerte identidad artística, arraigada en la predilección de los fundadores, por la estética y el diseño.

Una de las formas que emplea PORTRAIT para aunar lujo y accesibilidad es a través de colecciones inspiradas en el arte. Con referencias de movimientos artísticos, la marca ofrece una gama de gafas únicas e impresionantes dirigidas a todo aquel que se sienta inclinado a enmarcar su creatividad. Las colecciones no son únicamente para un pequeño nicho, sino para cualquiera que aprecie la belleza y desee expresarse a través de los accesorios.

La conexión de PORTRAIT con el arte va más allá de la mera alusión narrativa a movimientos artísticos. La marca de lujo también busca promover a artistas de todo el mundo. A través de colaboraciones con figuras emergentes y/o consagradas, PORTRAIT proporciona una plataforma para que dichos creativos expongan su trabajo en fundaciones, galerías, solo-shows y colectivas. Todo ellos, a través de su presencia en PORTRAIT Art Incubator, un proyecto de la marca que nació para impulsar artistas y generar reconocimiento.

Con sus colecciones inspiradas en el arte y su compromiso con la promoción de artistas emergentes a través del Art Incubator, PORTRAIT ha creado un verdadero "ecosistema" de talentos con el objetivo de inspirar y promover la creatividad y la auto expresión, fieles a la noción del arte como medio para motivar y unir a las personas.

Para PORTRAIT, redefinir la esencia de las gafas de lujo también significa ofrecer un producto fair-trade e innovador en términos de diseño. Cada montura no solo es un accesorio funcional, sino una pequeña obra de arte que enfatiza el estilo y la personalidad única del usuario.

En conclusión, PORTRAIT ha logrado trastocar la eyewear industry tradicional así como la de las gafas de lujo, combinando un producto artesanal de alta calidad con una fuerte identidad artística, todo ello respetando los principios de la moda lenta y la responsabilidad social, con piezas sólidas y duraderas, fabricadas a mano y no en serie.