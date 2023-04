Float Your Boat apuesta por los cruceros con actividades como el paddle surf Ibiza incluidas

Hoy en día, con la llegada de las vacaciones de verano, las personas se preocupan por reservar actividades con antelación y pasar momentos divertidos con un grupo de amigos. Dentro de todas las opciones a escoger, destacan los cruceros, los catamaranes, las motos de agua, el surf, el paddle surf, el snorkel, etc.

En este sentido, existen mucas empresas que ofrecen todos estos servicios de manera online y a precios muy económicos. Una de ellas es Float Your Boat, comprometida a llevar al agua a sus clientes para que disfruten de forma segura y responsable.

El crucero de Float Your Boat Esta empresa realiza todas sus actividades acuáticas en Ibiza, una isla de ensueño que ofrece lo mejor de las costas de las Islas Baleares y un ambiente jovial y fiestero. Su propuesta para este verano es un crucero a diferentes calas de Ibiza, que navegará 7 días a la semana y promete ser completamente diferente.

El crucero es apto para todas las edades y se trata de un catamarán motorizado de 2 plantas. El barco sale del puerto de San Antonio hacia 2 de las playas más bonitas de Ibiza, Cala Bassa y Cala Conta. La primera es una playa de arena blanca fina y aguas claras y poco profundas. Por otro lado, Cala Conta es una de las más bonitas y populares de la isla.

Los huéspedes tienen la oportunidad de pasar una hora en cada ubicación para explorar las playas y comer algo. Además, durante estas paradas, la empresa permite practicar paddle surf, paddle board, snorkel, tirarse desde el barco y bañarse en las aguas cristalinas de Ibiza.

Con una duración de 6 horas, la excursión también incluye bebidas como cerveza, sangría, cava, refrescos y agua; fruta fresca, snacks, pan y bollería; paddle boards, bodyboards, donuts, colchonetas flotantes, churros, alfombras flotantes, trampolín y otros juguetes acuáticos; equipo de snorkel, toboganes de agua; y visión submarina con fondo de cristal.

La excursión se realiza los lunes, miércoles, jueves y sábados con la puesta de sol y los martes, viernes y domingos de día (de 11 h a 17 h).

La seguridad ofrecida por Float Your Boat La empresa asegura que todos los puntos de contacto se limpian y desinfectan periódicamente.

Su personal, por supuesto, lleva mascarilla y están vacunados.

El precio de esta excursión es de 65 € y se puede reservar online. Es una buena alternativa al alquiler de coches en la temporada alta de verano.

Ofrece reservas rápidas y fáciles, en tan solo unos minutos, con confirmación instantánea y recibiendo los billetes por correo electrónico. La web ofrece un pago online 100 % seguro.

Otras ofertas disponibles en Float Your Boat Por otro lado, Float Your Boat ofrece la opción del Crucero Cala Salada y Norte de Ibiza, 3 veces por semana con una duración de 7 horas por solo 39 €, que va al norte de Ibiza para hacer snorkel, parada en el aquarium de Ibiza y parada larga en Cala Salada y Cala Saladeta.

Otra alternativa son los cruceros a la playa de Formentera, que salen desde Playa d'en Bossa casi todos los días a las 12 h, con 2 paradas para nadar en Illetes, Cala Saona o Es Pujols. Incluye paella fresca y bebidas.