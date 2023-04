¿Es importante para el crecimiento profesional desarrollar la habilidad de comunicar apropiadamente?

Actualmente, las habilidades para comunicar con eficiencia son imprescindibles en distintos ámbitos profesionales y empresariales. De hecho, esta capacidad es un factor diferenciador para aquellas personas que buscan liderar o destacar en diferentes sectores.

En este sentido, comunicar de manera efectiva frente a distintas audiencias es un desafío que es necesario superar con solvencia para poder crecer.

Por este motivo, Andrada ofrece un Taller de Presentaciones Estratégicas Efectivas para poder entrenarse en distintas formas de comunicación. Con esta formación, es posible desarrollar habilidades para presentar efectivamente. Se trata de una herramienta básica para el desarrollo profesional.

Finalidades de la comunicación Hoy en día, los profesionales que necesitan comunicar y lograr un impacto frente a distintas audiencias deben saber cómo cumplir con sus objetivos. Con respecto a esto último, una presentación puede tener el objetivo de informar, motivar o persuadir. Entonces, hay que saber utilizar diferentes recursos, ajustar el tono y configurar los mensajes apropiados para cada una de estas situaciones.

Por esta razón, uno de los objetivos del taller ofrecido por Andrada es aprender a identificar el estilo de comunicación preferente en cada contexto. Este es un factor que incide en los objetivos que se buscan al realizar una presentación. Además, en todos los casos es importante incorporar prácticas para comunicar con un impacto mayor y valorar la importancia de lo no verbal para una audiencia.

Por otra parte, cada una de las circunstancias anteriormente mencionadas requiere de una forma de organización del contenido y de una puesta en escena distintas. Estas habilidades son esenciales para el desarrollo profesional de líderes de equipo, representantes y comunicadores estratégicos, entre otros perfiles.

El Taller de Presentaciones Estratégicas Efectivas de Andrada tiene un formato presencial sincrónico en el que los participantes exponen contenidos para perfeccionar sus habilidades clase a clase. Además, se debaten y analizan casos en conjunto. Los alumnos de esta formación tienen a disposición documentos de apoyo para lectura y vídeos referenciales.

Cómo comunicar de manera efectiva Más allá de los mensajes y contenidos en sí, los comunicadores deben considerar y gestionar distintos factores. Por ejemplo, es importante evaluar la conducta y el estado de ánimo de una audiencia o de los interlocutores presentes durante una presentación. Esto permite tomar mejores decisiones a medida que avanza una exposición.

Como se ha mencionado anteriormente, otro factor fundamental es la comunicación no verbal. Al respecto, Andrada considera que se trata de una característica sumamente influyente que define a los comunicadores.

Ahora bien, a la hora de diseñar contenidos para una exposición, es importante manejar conceptos como el metalenguaje, es decir, aquellos conceptos que son propios de una microcultura y que tienen un significado específico. En este sentido, en todas las presentaciones hay mensajes que se pueden dar y otros que no resultan apropiados.

Maneras de organizar el contenido Una vez que el profesional ha determinado cuál es el objetivo de su exposición y las características de la audiencia, puede empezar a pensar en cómo organizar el contenido. Con relación a esto, en el Taller de Presentaciones Estratégicas Efectivas de Andrada es posible aprender distintas estrategias.

Una de las posibilidades es dotar a una exposición con una estructura dramática. En estos casos, se utilizan distintos elementos propios de la dramaturgia, como una estructura en 3 actos (introducción, desarrollo y desenlace) y la posibilidad de crear o presentar personajes para transmitir valores o conceptos. Esto también suele conocerse como storytelling y, por lo general, se emplea en circunstancias en las que es necesario motivar o persuadir. A grandes rasgos, el objetivo del storytelling es generar una respuesta emocional en la audiencia y una identificación positiva con la marca o el mensaje que se quiere comunicar.

En cambio, en otras circunstancias es necesario acudir a estructuras deductivas, argumentales o lógicas. En el primer caso, la tesis se presenta al principio. Entonces, lo primero que hace el comunicador es lanzar su opinión o el punto fuerte que quiere transmitir. Luego, comienza a exponer las razones que tienen que estar correctamente concatenadas para sostener esa primera proposición. En cambio, la estructura lógica consiste en recorrer el camino inverso. En estos casos, se va desde lo conocido a lo desconocido, o desde lo general a lo que es más particular.

