Vogel's propone soluciones para convertir los salones de casa en lugares más acogedores

El salón se convierte hoy día en un lugar de encuentro familiar y de amigos idóneo para relajarse y disfrutar. Por ello debe contar con los accesorios necesarios para que la estancia en él sea acogedora y cómoda. Vogel’s pone a disposición soportes prácticos que hacen la vida fácil dotados de un diseño elegante, gran calidad y resistencia Los salones de los hogares fueron creados con la finalidad de recibir visitas o celebrar reuniones familiares, sin embargo, hoy en día, el salón es considerado el lugar predilecto para relajarse y descansar, por lo tanto ahora lo primero que se busca es que sea un lugar más acogedor y dónde se desee estar. Noimporta el tamaño, puede ser grande o pequeño, pero donde todo sea agradable, desde el mobiliario, los colores, la decoración y hasta las plantas. En el que "tú seas tanto el protagonista como su creador".

El salón tiene que reflejar un estilo personal, donde se muestran los gustos particulares, pero sobre todo tiene que ser cómodo. Lo más probable es que el salón sea el lugar de la vivienda donde se pasa la mayor parte del tiempo, bien sea leyendo un libro, viendo alguna serie en la tele, revisando el móvil, o simplemente para descansar y relajarse después de un largo día de trabajo.

Pero, ¿cuáles son los consejos para hacer del salón un lugar cómodo y confortable?

El sofá ideal. Hay que escoger uno que sea realmente cómodo. Los hay de excelente calidad, fabricados a medida, con pieles o textiles y a precios asequibles. Puede que sea el lugar de reunión de la familia y por ello tiene que ser lo más agradable posible para que se pueda estar en él las horas que sean.

Iluminación adecuada. Es muy importante poder contar con luz natural para obtener así un ambiente cálido gracias a la luz solar que entra por las ventanas. Si no es posible, se recomienda la instalación de reguladores de luz con los que poder cambiar o adecuar la intensidad según la hora del día.

Paleta de colores. El color con el que se pinte el salón debe ir en consonancia con los gustos y acorde a la decoración total de la vivienda. Se recomiendan las tonalidades cálidas y en la mayoría de los casos, el uso del blanco es el preferido para las paredes. Hay que intentar que todo combine para que sea un ambiente armonioso donde no haya contrastes bruscos.

Mobiliario. Es importante que se incluya, a parte del sofá, que es el gran protagonista, algunas butacas cómodas, sillas, mesitas, estanterías y/o puffs adicionales donde impere el orden. Es bueno utilizar todos los espacios del salón acomodando mesitas auxiliares u otro tipo de materiales para colocar objetos decorativos, si son del gusto.

Vogel’s, los soportes de TV ideales para el salón

La televisión, es también parte importante del salón ya que, bien sea para su uso tradicional o para verla a la carta, disfrutar de series de las diferentes plataformas o usarla para jugar a videojuegos, suele tener protagonismo en el. Por lo tanto, es necesario que se conozcan los tipos de soporte de los que se pueda disponer según el espacio del que se disponga para ponerla. Es importante saber cuál será el soporte más adecuado para montar el home cinema en casa, por ejemplo, y colgar la pantalla, y esto dependerá del modelo de TV que se tenga.

La Serie COMFORT tiene una línea elegante y se puede escoger entre opción fija, tilt si el televisor está más elevado y se quiere inclinarlo o full-motion si se quiere girarlo. Es ideal para familias ya que ofrece mucha seguridad y durabilidad al estar fabricados con materiales de alta calidad. La Serie ELITE son soportes extrafinos y robustos que aguantan mucho peso. Especialmente adecuados para TV de entre 32 y 100’ que pueden hasta con pantallas de 100 kgs a la vez que permiten movimientos suaves para un artículo tan frágil. Por sus características son ideales para pantallas de TV grandes tipo OLED o QLED.

Y, ¿a qué altura se pone? Se recomienda hacerlo a la altura de los ojos cuando se está sentado frente al televisor. Y sobre cuál es la mejor distancia para un buen visionado, aquí sí que hay una regla que puede servir de referencia: Para pantallas de 65’ a unos 5 m, para pantallas de 77’ a unos 6m y para pantallas de 82’ a unos 6,5 m.

Una vez todo listo en cuanto a imagen, llega el momento de hablar de sonido ya que para tener un home cinema de primera no hay que olvidarse de conseguir un efecto envolvente. Vogel’s cuenta con soportes universales, de pared o de pie, que soportan los altavoces y barras de sonido para conseguir un sonido de película.

Vogel's es un fabricante internacional de soluciones de montaje para TV, videowall, equipos móviles y otros equipos audiovisuales. La empresa familiar está presente tanto en el mercado de consumo como en el empresarial. A lo largo de su historia Vogel's se ha guiado siempre por su misión de crear la experiencia perfecta para el usuario. Vogel's, que este año cumple 50 años, es conocida por las innovaciones de sus productos, su diseño orientado al futuro, su facilidad de instalación y uso, su atención a la seguridad, el uso de materiales de alta calidad y un servicio y asistencia completos. La preocupación por el medioambiente es fundamental en todas las operaciones de Vogel's y es un asunto con el que están muy comprometidos.

