Mejorando la inclusión digital, la importancia de la accesibilidad web en el mundo actual, por ADDAW

Internet ha sido una de las herramientas que mayor revolución científica, económica, educativa y social ha traído desde su llegada a finales del siglo XX. Sin embargo, algunas personas no han podido adaptarse a este nuevo modelo por distintas razones.

Bajo esta problemática, ADDAW es una asociación sin ánimo de lucro que busca acercar a cientos de miles de personas con discapacidad a la accesibilidad web, impulsando la inclusión para el manejo de la herramienta de mayor utilidad global, internet.

Lo hace a través de la realización de auditorías a empresas privadas y públicas, realizando acciones manuales y automáticas para asegurar que la web cumpla con la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Según expertos, y de cara al futuro, hay cada vez menos posibilidades de que las personas puedan desarrollar su vida con normalidad sin interaccionar de forma directa con la web, creando así un espacio de obligatoriedad. Esto, en muchas ocasiones, no ha tenido en cuenta a las personas con algún impedimento motor o psicológico.

¿Por qué la accesibilidad web democratiza el internet a nivel global? De acuerdo al contexto global, existen unos objetivos que están centrados en hacer del mundo un lugar totalmente conectado e inclusivo. Bajo esta premisa, acabar con la discriminación trasciende fronteras y gana espacios, uno de ellos es la accesibilidad web. Por esta razón, asociaciones como ADDAW han trabajado de la mano de expertos para hacer posible esta democratización.

La Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web (ADDAW) tiene como principal antecedente la legislación “AA de las WCAG 2.1”. Sus preceptos establecen que los organismos públicos, escuelas privadas, así como también empresas privadas que facturen más de 6 millones de euros y mantengan al menos 100 empleados, deberán adaptar sus páginas para que las personas con discapacidades tengan las mismas condiciones a la hora de navegar que el resto de personas.

Herramientas que brindan accesibilidad web a todas las personas La accesibilidad web que proporciona esta asociación es variada, ya que cuenta con un gran catálogo de opciones y junto a ellas un directorio de páginas que las ha puesto en marcha. No obstante, unas de las herramientas de accesibilidad más utilizadas por múltiples empresas europeas son el subtitulado adaptado. Gracias a este, se usan códigos de colores e información sonora deducibles por personas con discapacidad auditiva.

Por otra parte, para las personas con discapacidad visual, ADDAW recomienda la autodescripción, que es información oral descriptiva enmarcada en la norma europea UNE 153010:2012. Asimismo, la asociación también ofrece la señalética adaptada, la cual se basa en trabajar con el braille, altorrelieve, pictogramas y lengua de signos española para personas con discapacidad cognitiva o sensorial.

Por otro lado, un aspecto a destacar de todos los servicios anteriores es la lectura fácil, la cual no solo puede ser utilizada para personas con discapacidad cognitiva, sino también para todas aquellas que estén aprendiendo una segunda lengua y aún se les dificulta el aprendizaje de la misma, o simplemente si el usuario es nativo, pero desea leer el material de forma clara y sencilla.