CEESA participó en la Feria de la AESS

CEESA, la reconocida empresa de desarrollo de software empresarial, participó en la 15º Conferencia Feria de Proveedores de la Asociación Española de Self Storage (AESS), que tuvo lugar en el mes de marzo en el Hotel Melià Sitges de Barcelona. Esta feria, organizada por la AESS en colaboración con la federación de asociaciones europeas del Self Storage, fue el escenario perfecto para que CEESA presentara sus soluciones más innovadoras para el sector del almacenaje y el self storage. Durante la feria, CEESA destacó por su amplia experiencia y conocimiento en el sector, lo que le sirvió para consolidar su posición como referente tecnológica en constante crecimiento.

CEESA brilla en AESS con su software All Box Manager En esta ocasión, CEESA se presentó como proveedor y patrocinador de la feria, contando con su propio stand para mostrar su innovadora propuesta de gestión para centros de Self Storage. La participación de CEESA en la feria de la AESS ha destacado por uno de sus productos tecnológicos más avanzados. Se trata de All Box Manager, una solución de gestión integral que ofrece altos niveles de automatización a un centro de Self Storage. Este proyecto de digitalización para centros de trasteros abarca la gestión financiera, la gestión comercial y la gestión de la situación del centro. Todo ello sincronizado con los sistemas de seguridad del centro y diferentes periféricos que permiten automatizar el día a día de un centro. Entre los beneficios que ofrece este sistema destacan la optimización de la gestión de la ocupación de trasteros, la gestión de pagos y la facturación de forma automática. Además, brinda la posibilidad de realizar contrataciones online, la disponibilidad de una app para clientes y la firma digital, mediante VD Signer o sincronizando con tabletas Wacom.

Acerca de la AESS La AESS es una asociación dentro del sector del alquiler de trasteros o Self Storage, que representa tanto a los grandes como a los pequeños operadores. Su principal objetivo es incentivar el crecimiento del sector y defender los intereses de sus asociados. En la AESS no solo participan los operadores dedicados al alquiler de trasteros, sino también los proveedores que cooperan en el desarrollo del sector. Esta asociación lleva a cabo diferentes iniciativas que buscan mejorar las condiciones del medio y fomentar el desarrollo de nuevas soluciones y tecnologías. En este sentido, la participación de CEESA en la Feria de la AESS permitió a los asistentes conocer de primera mano una de las soluciones tecnológicas más innovadoras del mercado del almacenamiento y autoalmacenamiento, reforzando así su compromiso en ofrecer soluciones eficaces y eficientes para las empresas del sector.