Brabantia destaca las características de su tendedero HangOn de 25m y con barra

Ahorrar tiempo y energía secando la colada de forma natural y ahorrar espacio también colgando las prendas en este ingenioso tendedero. Gracias a su práctica barra y a sus 25 metros de espacio para tender de manera flexible. XXL en tamaño y prestaciones Los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Muchas veces, "nos enfocamos en los grandes cambios o en las cosas materiales que poseemos", pero son los detalles los que hacen que el día a día sea más agradable. Uno de los detalles que puede ser fácilmente pasado por alto pero que tiene un impacto significativo en las tareas diarias, es el tendedero para la colada.

Un tendedero para la colada es uno de esos detalles que a menudo no se tienen en cuenta, pero que pueden ser una gran ayuda en el hogar. Si bien puede parecer algo trivial, un tendedero bien diseñado y colocado adecuadamente puede mejorar la eficiencia de la tarea de secado de la ropa y, por ende, de todo el proceso de lavado.

El tendedero HangOn de Brabantia es una excelente solución para secar la ropa en casa. Con una capacidad de hasta tres cargas de lavadora y 25 metros de espacio de secado, se podrán secar las prendas pequeñas y grandes sin problemas. Además, cuenta con alas ajustables en altura, lo que lo hace ideal para secar blusas y camisas sin que se arruguen.

Este tendedero viene equipado con 8 ganchos para perchas y una barra para al menos 10 perchas más (máx. 10 kg), lo que permite secar prendas delicadas en plano sin preocuparse por dañarlas. También dispone de una plataforma de secado para secar por ejemplo prendas delicadas en plano o calzado.

Se destaca su versión en acabado Matt Black. Este acabado le otorga un aspecto moderno y elegante, dándole un toque de sofisticación. Pero, además de su estética impresionante, un tendedero negro mate también es muy práctico. Es resistente a la corrosión, lo que lo hace ideal para uso en exteriores, donde se expone a los elementos.

En la terraza o en la sala de la colada: se puede situar donde se desee. El tendedero HangOn es toda una novedad, flexible, robusto y fácil de almacenar. Aunque si el espacio es una preocupación, es importante saber que el tendedero HangOn de Brabantia se pliega fácilmente y optimiza el espacio de almacenamiento al máximo y además, es fácil de montar sin esfuerzos.

Este tendedero es muy seguro y fácil de trasladar gracias a su bloqueo de transporte y su sistema de bloqueo para niños que evita que se cierre de forma accidental. ¿Que se pone a llover cuando menos se espera? No habrá problema, su cierre de seguridad permite moverlo fácilmente y colocarlo donde se quiera, aunque esté cargado de ropa. Además, tiene unas tapas protectoras robustas que harán que el suelo no se dañe ni se raye.

Cabe destacar que además es un tendedero respetuoso con el planeta, ya que posee la certificación Cradle-to-Cradle® de nivel bronce y está fabricado con un 37% de material reciclado, siendo reciclable en un 95%. Además, ahorra energía y apoya a WeForest en la plantación de árboles. Por cada tendedero vendido Brabantia realiza una aportación a la organización Weforest, actualmente la firma ya lleva plantados más de 2 millones de árboles.

En resumen, el tendedero HangOn de Brabantia es la elección más sostenible para secar la ropa en casa. Con 5 años de garantía y servicio Brabantia, no dará problemas y se podrá disfrutar de la tranquilidad de saber que se está cuidando del medio ambiente.