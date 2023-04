Ostelea participará como patrocinador en el 1º encuentro F&B Meeting Brand que se celebrará en mayo, en Madrid, organizado por el Club of Course

La participación de Ostelea se enmarca dentro del acuerdo marco de colaboración de la Escuela de Management Turístico con el Club of Course La Escuela de Management Turístico, Ostelea, y el Club Internacional de Negocios y Networking, Club Of Course, han alcanzado un acuerdo marco de colaboración con el que se inicia una estrecha colaboración entre ambas instituciones, de la que podrán beneficiarse los más de 1.000 asociados del Club.

Una de las primeras acciones de este acuerdo es la participación de Ostelea como Partnership en el 1º Encuentro Nacional F&B Meetings Brands, que se celebrará los días 11 y 12 de mayo en el Hotel Princesa de Madrid.

El evento, en formato workshop, reunirá a más de 200 directores de F&B de cadenas hoteleras, del sector de la alimentación y del HORECA, y contará con la participación de otros importantes partners como la Asociación Iberoamericana de Directores de Alimentos y Bebidas (AIDABE), la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), y el Club Español de Alta Gastronomía (CEAG).

Ostelea, en su calidad de Partenership, facilitará el acceso gratuito a un curso online especializado en F&B, de 40 horas, a los 100 primeros registrados en el Encuentro. Además, podrán optar a una de las 3 becas parciales comprometidas con Club of Course, con las que realizar un máster o programa superior en la escuela de negocios.

Según el responsable de vinculación con Empresas de Ostelea, Andrés Rodríguez, Ostelea "no podía faltar a un evento de tanta envergadura porque el F&B y la restauración conforman un sector en el que podemos aportar competencias en gestión a todos sus profesionales con perfil de manager, gracias a los diferentes programas relacionados que incluye nuestra oferta formativa".

Por su parte, Xavier Borrás, presidente de Club of Course, ha calificado de importante el acuerdo como Partnership con Ostelea, y ha querido destacar que, "el Club Of Course es consciente de los beneficios del acuerdo con Ostelea, porque ofrece grandes oportunidades y ventajas en formación especializada y de calidad, de todos nuestros sectores a los miembros del Club".