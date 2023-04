Abogados expertos en divorcios con sede en Gijón, Avilés y Oviedo, Pérez Panizo Asociados

Los divorcios generalmente toman una connotación peyorativa, siendo sinónimo de procesos indeseables en la vida de las personas. Normalmente, estos procesos vienen acompañados de la toma de decisiones tanto en términos matrimoniales como patrimoniales.

Es por eso que en Pérez Panizo Asociados, despacho de abogados en Asturias y Madrid, pone a disposición de los clientes residentes en Avilés, Gijón, Madrid u Oviedo abogados para divorcios. Su equipo de profesionales agilizará el proceso de divorcio en pro de sus solicitantes.

Los tipos de divorcios que trata Pérez Panizo Asociados La idea primigenia de divorcio en una pareja puede generarse a partir del desgaste de la relación, consecuencia de una mala convivencia u otros factores.

De esta manera, los divorcios pueden ser de mutuo acuerdo, donde ambos cónyuges están de acuerdo en llevar a cabo el proceso y con los términos establecidos; de mutuo acuerdo de uno con el consentimiento del otro, bajo la misma asistencia letrada y representación; de mutuo acuerdo contando cada uno con su propio abogado; o contencioso, donde no hay acuerdo, dejando como única opción la resolución por vía judicial.

Por otro lado, se encuentra un proceso similar, como es la separación, cuya diferencia principal con el divorcio radica en el mantenimiento del vínculo matrimonial, siendo habitual que se trate de una situación transitoria que finaliza o bien por divorcio o por reconciliación de los cónyuges. Esta puede ser de hecho, situación donde los cónyuges cesan la convivencia, o de derecho, decretada judicialmente.

Dado que son procesos diferentes, cuya resolución no produce los mismos efectos, es imprescindible contar con un profesional que asesore. Es por ello por lo que Pérez Panizo Asociados pone a disposición del cliente a abogados especializados en el área de Derecho Familiar, el cual brindará asesoramiento durante todo el trámite.

La función del abogado en el divorcio El divorcio es un proceso que resulta en la solución de un conflicto marital. Dentro de ese proceso, está recogido por ley la necesaria participación de un abogado, el cual intervendrá en el asesoramiento legal y facilitará la llegada a un mutuo acuerdo.

Es muy importante la labor de asesoramiento, para que en todo momento se sepa a qué se compromete, porque los efectos del divorcio serán prolongados en el tiempo.

Todos los abogados para divorcios han de tener una especialización en el derecho de familia, cuyo contenido está expuesto en el Código Civil, por el cual se rigen las normas de las relaciones familiares. Los expertos se encargarán de otorgar soluciones a cuestiones legales de la pareja, tales como la custodia de los hijos, el régimen de visitas, el pago de manutención, la compensación por la no equitativa distribución de las labores familiares vigente el matrimonio; y cuestiones patrimoniales como la disolución de la sociedad de gananciales, la división de bienes, la gestión de deudas comunes contraídas durante el matrimonio, entre otros asuntos.

La idea principal es que el acuerdo sirva como una división equilibrada, sin que ningún cónyuge resulte más beneficiado que otro. Con este punto, algunos de los mejores asesores en las zonas de Avilés, Gijón y Oviedo se encuentran en el equipo de Pérez Panizo Asociados, que cuenta con profesionales en otros puntos de España y oficina principal en Madrid, prestando también servicios online. Este despacho cuenta con otras áreas que se aconsejan visitar en su página web, porque más de una vez la disolución matrimonial tiene efectos en otros ámbitos como el bancario, el laboral o el mercantil donde los expertos en estos departamentos de Pérez Panizo Asociados pueden asistir a los Abogados de Familia que llevan el divorcio.