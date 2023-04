La agencia educacional First Step in UK organiza un curso de inglés en el extranjero

El inglés es considerado por muchos como el idioma universal, ya que es el utilizado en la comunicación internacional, de las finanzas y del comercio. Además, es el idioma oficial de organizaciones internacionales como la UNESCO, las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Aprender el idioma puede ser más efectivo si se está en contacto con hablantes nativos, sin embargo, planificar este tipo de formaciones por cuenta propia puede ser complicado. De ahí el motivo por el cual es importante organizar el curso de inglés en el extranjero a través de un agente o agencia educacional. En este sentido, First Step in UK se establece como agencia especializada en actividades de la educación e idiomas.

¿Por qué contratar una agencia educacional? Muchas personas, al iniciar el curso de inglés en el extranjero, prefieren gestionar todo por su cuenta sin hacer uso de intermediarios. Sin embargo, al no tener conocimientos acerca del país, sus leyes y posibles academias de idiomas, es necesaria la ayuda de una agencia para que sea la empresa la que se encargue de asesorar al estudiante en sus decisiones.

Una de las ventajas de contratar una agencia es su gran abanico de opciones para elegir una escuela. First Step in UK, por su parte, trabaja de la mano con las mejores academias de inglés, con contratos comerciales que favorecen a sus estudiantes. Además, gracias a sus años de experiencia, situación geográfica y profesionalidad, poseen fuertes vínculos con sus socios, de manera que garantizan a sus estudiantes seguridad y tranquilidad en el momento de escoger el curso de inglés, el destino, el alojamiento y la escuela más idónea considerando sus preferencias y necesidades.

Asimismo, First Step in UK cuenta con la acreditación “English UK”, un certificado otorgado a los centros de educación por la asociación nacional English UK junto al Consulado Británico, que garantiza la calidad en su sistema de enseñanza.

Más allá de los cursos básicos de inglés La agencia ofrece cursos de inglés general, para grupos, familias, negocios, para aviación, médico OET entre otros. No obstante, también ofrece cursos de preparación para los exámenes de Cambridge (PET, FCE, CAE y CPE) y ofrece la posibilidad de hacer el examen con ellos.

First Step in UK actúa como agente entre las escuelas de inglés y los estudiantes que deseen aprender el idioma en Bristol, pero también ofrecen otros destinos como Eastbourne, Brighton, Chester, Bournemouth, Londres, entre otros. La agencia se encarga de asesorar al estudiante en la elección de su alojamiento y del curso que se adapte mejor a sus necesidades, con un trato cercano y personalizado.