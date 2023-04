UMOA nace como una alternativa de consumo cosmético más sostenible

La cosmética natural y sostenible continúa ganando espacio en el mercado global gracias a sus múltiples ventajas y consumidores más conscientes de lo que aporta. Expertos a nivel internacional hablan de un crecimiento interanual de entre el 8 % y el 10 %, sobre todo a partir del año 2019.

Es una ola asombrosa para una tendencia de mercado que en principio muchos consideraron una moda. Según la firma UMOA, de lo que se trata es “convertir un compromiso social en un estilo de vida”. Es la visión de una sociedad más inclusiva y solidaria que consume de forma distinta.

Una alternativa cosmética más sostenible UMOA es una empresa que se define como una firma de ‘cosmética con propósito’ que aboga por procesos productivos sostenibles. Con la adquisición de sus productos, UMOA dice que las personas pueden sentir que se están movilizando para mejorar la sociedad apoyando esas iniciativas. Que forman parte del cambio hacia una sociedad más considerada con el medioambiente, más empática con el prójimo y más saludable.

El planteamiento de UMOA no solo se limita a una producción sostenible y el uso de ingredientes naturales. Su propuesta también fomenta la solidaridad a través 'Care to Care'. Es una iniciativa mediante la cual el 10 % de las ganancias de la compañía se emplean en campañas que apoyan la inclusión. Con esos recursos se defiende y se celebra la diversidad “en todas sus formas”.

Esta iniciativa se remonta al año 2008 cuando la propietaria de la marca constató la discriminación que sufren las personas con albinismo en África. Con los recursos donados por la compañía y el trabajo de personas u organizaciones se financian proyectos de protección y empoderamiento. Adicionalmente, UMOA se ha convertido en un 'altavoz' que visibiliza esa y otras realidades de discriminación en el mundo.

Un catálogo variado para el cuidado y la estética personal Aparte del compromiso social, otra de las apuestas de la marca es la innovación. Por eso en su catálogo dispone de productos como el Velvet Hibiscus, un tratamiento concentrado para el contorno de ojos y párpados. Es eficaz contra los signos del envejecimiento o el cansancio y está elaborado con ingredientes como hibisco eco, caléndula, ácido hialurónico, café arábica y ginkgo biloba.

Otro producto muy vendido de la marca es We Rise Face Cream, que es un tratamiento diario de hidratación y nutrición para la piel del rostro. Esta fórmula incrementa los niveles de hidratación, activa un efecto de barrera contra los agentes contaminantes del ambiente y ayuda a reequilibrar el microbioma. La manzanilla, el helicriso y las plantas xerófitas figuran entre sus componentes.

Parte de su filosofía es la elaboración de productos con un 99 % de ingredientes naturales sin dejar de poner énfasis en la eficacia. Indican que sus fórmulas son el resultado de años de investigación por parte de expertos en pieles sensibles. Todos los productos han sido testados dermatológicamente y avalados por estudios clínicos rigurosos.