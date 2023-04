Las empresas pueden ahorrar dinero en el coste de envíos y transporte con Fulfio

Reducir los costes en envíos es el objetivo de toda compañía, pero esta no es una tarea fácil, ya que los costes por electricidad, transporte, sumado a la inflación generalizada de los últimos tiempos, establecen un presupuesto imposible de disminuir.

Para ofrecer una gestión personalizada con precios competitivos en el mercado, Fulfio es una aplicación cuya función principal es ofrecer ahorro de dinero a las empresas en su proceso de envío. Este servicio se encarga de transportar el producto y se ajusta a las necesidades de cada organización. Además, disponen de un regalo imprescindible para sus nuevos clientes.

¿Por qué enviar con Fulfio? Alcanzar un proceso logístico rentable comprende ciertos elementos que establecen el coste total del producto o servicio. En específico, el envío es una de las modalidades de comercio que más se utilizan en la actualidad, esto porque las empresas llegan a más compradores por medio de las plataformas digitales y emplean este servicio para hacer llevar su mercancía a cualquier rincón del país.

Si bien, este es un aspecto positivo para el crecimiento de la misma, el procedimiento logístico es tedioso, a esto se le suma la inflación y aspectos que se escapan del protocolo habitual. Como una forma de reducir esta problemática, Fulfio ofrece el almacenamiento, transporte y seguimiento a uno de los precios más reducidos del mercado. Sus tarifas logísticas se enfocan en los pequeños comercios que no cuentan con la capacidad para contratar a grandes proveedores.

Ahorro seguro con Fulfio Lo que hace esta red es ofrecer diferentes opciones como integración a la web con todos los CMS, red de fulfillment centers e incluso packaging personalizado, de manera que cada cliente puede escoger el servicio que necesite y disfrutar de sus cómodas tarifas.

Asimismo, ofrecen una gestión para las marcas establecidas que buscan restablecer su sistema de envío por uno más económico y que no deje de lado la excelencia del servicio. A esto se le añade un sistema inteligente que permite llevar un control del inventario y envíos que se hacen al mes, de esta forma, logran unificar el protocolo en una misma red.

Sumado a todas las ventajas que proporciona Fulfio, tienen un obsequio vigente y con plazas reducidas para sus nuevos clientes. Las compañías que se unan al servicio pueden recibir 300 pedidos gratis, sin importar su tamaño o destino. Para obtenerlo solo se debe solicitar un presupuesto personalizado en la web y comenzar a gestionar los envíos con Fulfio.

Ahorrar en envíos es posible si se cuenta con un sistema profesional cuyo principal enfoque sea la reducción de costes y el crecimiento progresivo de la misma.