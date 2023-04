Diseños biofílicos e interiorismo para un hogar sostenible con las recomendaciones de The Reason Behind

La conciencia sobre la importancia de cuidar al medioambiente ha aumentado en los últimos años. De esta forma, diversas industrias han optado por modificar sus operaciones a un enfoque más ecológico.

Estos cambios incluyen el área de remodelación, diseño y decoración del hogar sostenible. Por esta razón, cada vez es más popular el uso de materiales y técnicas ecoamigables para aplicar en una edificación. Además de darle un toque natural a la vivienda, otorga un sentimiento de bienestar. Para lograrlo, la revista online The Reason Behind ofrece valiosas recomendaciones en diseños biofílicos e interiorismo para el bienestar.

¿Cómo se hace la decoración de un hogar sostenible? Según Nuria Muñoz, colaboradora en la sección de Hogar de The Reason Behind y experta en interiorismo biofílico, se recomienda dar preferencia a los materiales naturales como la madera, la piedra y el lino. Estos materiales son renovables, biodegradables y no contienen productos químicos dañinos, lo cual los convierte en una excelente alternativa al plástico y a otros materiales sintéticos. Asimismo, se sugiere la utilización de materiales reciclables o reciclados como el vidrio y el papel. También se pueden transformar ciertos objetos como usar cajas de madera para estantes o un palet para sustituir una mesita de noche.

Además, la elección de los productos adecuados puede marcar una gran diferencia en la huella ambiental de un hogar. Por ejemplo, el uso de pinturas ecológicas puede contribuir a la disminución de la contaminación del aire dentro de la casa. Por otra parte, la iluminación LED consume menos energía que las bombillas convencionales y puede durar hasta 25 veces más, lo cual significa un ahorro económico, reducción de los desechos y disminución de la emisión de gases a la atmósfera.

Alternativa de diseño biofílico y sus beneficios El diseño biofílico es una tendencia en el mundo del diseño y una forma innovadora y efectiva de mejorar la calidad de vida de las personas. Tiene como objetivo unir la estética de la naturaleza con el interior de los hogares, oficinas u otras estancias. Todo esto se logra al incorporar elementos naturales como plantas, luz natural, texturas o materiales orgánicos. Aunque no es lo mismo que la decoración sostenible, suelen unirse para conseguir beneficios tanto ambientales como para los que habitan el espacio.

Entre sus beneficios, se encuentra el aumento de la productividad, la reducción del estrés, la mejora de la calidad del aire, la conservación de energía y la creación de un ambiente saludable y armonioso. La revista The Reason Behind se creó con el propósito de informar sobre las nuevas tendencias y datos importantes sobre el modo de vida sostenible.